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بهذه الطرق.. يمكنك إنشاء مشروع تجاري ناجح

Lebanon 24
26-12-2022 | 08:32
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نصح الملياردير مارك كوبان، الشباب بضرورة مراعاة عدد من الأمور قبل بدأ أي مشروع تجاري.

وقال "كوبان" الذي بدأ حياته العملية في سن صغير تقريباً بعمر الـ 12 عاماً فقط، إن هناك شيئاً واحداً بسيطاً تحتاج إلى التفكير فيه إذا كنت تريد القيام بذلك فعلاً.
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وخلال لقاء مع مجموعة من طلاب المدارس الثانوية في مدرسة لويسفيل الثانوية في تكساس، قال: "المفتاح لبدء عمل تجاري عندما تكون صغيراً هو القيام بأشياء يمكنك فعلها بنفسك - أشياء يمكنك القيام بها في وقتك الخاص".

واضاف كوبان: "إذا كان منتجاً، فافعل شيئاً يسهل عليك الحصول عليه ويسهل عليك بيعه"، مؤكداً أن الأمر يتعلق بشيء واحد بسيط.
 
 
وقال إن أفضل الأعمال هي الأشياء التي يمكنك التحكم فيها والقيام بها بنفسك. هذا هو كل ما يتعلق بكونك رائد أعمال".

واشتهر كوبان بأنه بدأ مبكراً في تعلم كيفية إدارة أعماله التجارية الخاصة عندما كان مراهقاً يبيع أكياس القمامة من الباب إلى الباب في إحدى ضواحي بيتسبرغ.
 
 
وفي وقت لاحق، باع مجموعة متنوعة من المقتنيات، من بطاقات البيسبول إلى العملات المعدنية والطوابع، قائلاً إن العائدات ساعدت في دفع رسوم دراسته الجامعية.

وفي كل حالة من هذه الحالات، استخدم كوبان الأدوات المنزلية والمقتنيات التي كانت في متناول الأطفال وبيعها من أجل الربح.

وعمل كوبان نادلاً لكسب أموال إضافية، وكان يمتلك مهارة الرقص فشارك في برنامج "الرقص مع النجوم" في عام 2007، واحتل المركز الثامن في المسابقة.

وأكد كوبان أنه على الأطفال والمراهقين البناء حول "شيء يمكنهم صنعه أو خدمة يمكنهم تقديمها للأصدقاء والعائلة والجيران"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC".

وشدد على أن الطريق طويل وصعب، إذ يجب أن تبحث في خطة عملك والمنافسة المحتملة، والتمويل، وإنشاء خطط بديلة للسماح بالمرونة إذا كنت بحاجة إلى التكيف بسرعة. (المصدر: العربية)
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