التحقيقات تكشف تفاصيل عن وفاة الممثلة الشابة.. ما علاقة حبيبها؟

Advertisement

بعد وفاة الممثلة الهندية تونشا شارما، كشفت وسائل إعلام محلية اعتقال الممثّل شيزان محمد خان بتهمة تحريضها على الانتحار.وكشفت نشرة "أن دي تي في" الهندية أن التحقيقات الأوّلية رجحت انتحار الممثّلة الشابة، 20 عاماً، بسبب تصوير عملها الجديد "تحت الضغط"، بعد انفصالها عن حبيبها السابق، منذ 15 يوماً.واستدعت الشرطة الممثل بارث زوتشي المشارك مع شارما في المسلسل، للوقوف على خلفيات الانتحار، خاصةً أن والدتها ألقت خلال شهادتها أمام مكتب الشرطة اللوم على محمد خان.