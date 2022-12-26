عرض سيخسر بيل غيتس مئات الآلاف من الدولارات

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أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس، طرح شقة للبيع في الشارع الرئيسي بنيويورك كانت مخصصة لابنته جينيفر.وأشارت إلى أن بيل غيتس اشترى سابقاً الشقة في الجادة الخامسة في الشارع الرئيسي بنيويورك، مقابل خمسة ملايين دولار، والآن يطلب 4.75 مليون دولار. وفي حالة البيع، سيخسر بيل غيتس مئات الآلاف من الدولارات.وأوضحت الصحيفة أنه في حالة البيع سيحصل الملاك الجدد على شقة تبلغ مساحتها حوالي 223 مترا مربعا تحت تصرفهم بحيث يوجد بالداخل ثلاث غرف نوم، بنفس عدد الحمامات، ومكتب، ومطبخ والنوافذ تطل على المدينة.هذا وذكرت الصحيفة أنه في البداية، اشترى مسكنا لابنته، وكان من المفترض أن تعيش هناك بعد التخرج لكن عكس ذلك، تزوجت وانتقلت إلى منزل أخر.