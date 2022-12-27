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منوعات
كادوا يقتلون... قصة نجاة لا تصدق من انهيار ثلجي
Lebanon 24
27-12-2022
|
02:00
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قالت الشرطة النمساوية، إنها تعتقد أنه لم يُفقد أحد بعد الانهيار الجليدي الذي حدث في يوم عيد الميلاد، والذي اجتاح أحد مسارات التزلج بالقرب من بلدة زوير غربي البلاد.
وافترض المستجيبون الأوائل في البداية أن ما يصل إلى 10 أشخاص ربما يكونوا قد دفنوا بناء على مقطع مصور من الهاتف المتحرك لشاهد يظهر المجموعة بالقرب من الانهيار الجليدي الذي غطى 500 متر من المسار بالقرب من جبل تريتكوبف الذي يبلغ ارتفاعه 2700 متر (8900 قدم)، وفقا لما ذكرته الشرطة في منطقة فورارلبرغ في بيان.
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وتم إنقاذ رجل مدفون جزئيا مصابا بجروح خطيرة، وتم نشر 200 من رجال الإنقاذ للبحث عن المزيد في موقع الانهيار الجليدي.
وأكدت الشرطة أنه تبين أن العديد من الأشخاص في المقطع المصور هربوا وهبطوا متزلجين من الجبل إلى الوادي دون الإبلاغ عما حدث لهم، واستغرق الأمر ساعات لتعقب الجميع، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
وكان البحث مستمرا اليوم الإثنين للتأكد من ذلك، لكن الشرطة قالت إنه "وفقا للحالة الحالية للمعلومات، يمكن الافتراض أنه لا يوجد المزيد من الأشخاص المفقودين".
وجاء الانهيار الجليدي بعد أيام من تساقط الثلوج بكثافة، تلاها طقس دافئ يوم عيد الميلاد، وصنفت خدمة الإنقاذ في الجبال خطر الانهيار الجليدي على أنه مرتفع.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن رئيس السياحة في منطقتي زويرس وليخ أم أرلبيرج، هيرمان فيشر، قال إن الانهيار الجليدي حدث على الرغم من استخدام متفجرات في تلك المنطقة لتقليل المخاطر، في حين أفادت الشرطة بأنها ستحقق في كيفية وقوع الحادث."سكاي نيوز عربية"
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