هذه الابراج ستتزوج وتسعد في 2023.. اليكم ما كشفته ماغي فرح

أصدرت الباحثة في علم الفلك والأبراج ماغي فرح كتابها الجديد لعام 2023، "بوابة الخروج من الأزمات"، والذي تضمن الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج. في الآتي، اكتشفوا ابرز التوقعات العاطفية للأبراج في العام 2023 وفقاً لماغي فرح.

توقعات برج الحمل عاطفياً 2023تصادف في العام 2023 من يجعلك تفكر بالإرتباط إذا كنت لا تفكر فيه. تسجل العام هذا على الصعيد العاطفي فترة مهمة جداً تتحدث عن فينوس الموجود بطريقة غير إعتيادية ولأربعة أشهر في برج الأسد وهذا يجعلك تفكر في الإرتباط والزواج وربما تقع في الحب أو تعيش قصة حب غير إعتيادية أو قصة كبيرة رومانسية وتكون أنت الشخص الذي يثير الجدل حوله. مع بداية الخريف تجد نفسك أكثر هدوءًا واهتماماً في حياتك الشخصية وربما تحول علاقة رومانسية إلى ارتباط شرعي إذا كنت عازباً.توقعات برج الثور عاطفياً 2023تمر ببعض الصعوبات على صعيد علاقة عاطفية بسبب كوكب فينوس الذي يستقر في برج الدلو ويؤجل الخلافات في حياتك. ثم يسود التفاهم حتى منتصف شهر آذار مارس مع دخول فينوس إلى برج الحوت لإعلان عن مرحلة جديدة تخدم أهدافك وتحقق أحلامك. تنتهي من كل ما أزعجك في شهر أبريل وتجد نفسك مستعداً للقاء جديد. لا تراهن على شهري يونيو ويوليو وانتظر حتى أكتوبر لتتسوى الأمور.توقعات برج الجوزاء عاطفياً 2023تسير أمورك بشكل جيد جداً وتتأقلم مع أوضاع جديدة أو تتكيف مع بعض الظروف التي تلائمك وتجد سبيلاً للتفاهم مع البعض. تمر بأوقات جيدة وعذبة وتقدم تنازلات في بعض الأحيان وتتوصل لتسويات. تمر في فصل الصيف ببعض التجارب الاستثنائية التي لن تنساها. تكون في العام الجديد متحمساً للمغامرات العابرة على الارتباط، وبداية العام تحسُّك على التسرع بأي شيء وعلى خوض بعض المغامرات.توقعات برج السرطان عاطفياً 2023في الأجواء ارتباطات مهمة، لكن الحدث الأهم هو انتقال ساتورن إلى برج الحوت وهو كوكب الحب بالنسبة لك، وهذا يعني تغير في المزاج والخيارات ويعني أيضاً الوقوع في غرام شخص مسؤول يتخطاك منزلة وموقعاً. يحدث في حياتك العائلية شيء جديد بين أواخر شهر أغسطس ومنتصف شهر أكتوبر.التوقعات العاطفية لبرج الأسد 2023يؤثر عليك الكسوف في تاريخ 1 أبريل والكسوف الثاني بتاريخ 14 أكتوبر، فيُتخذ قراراً على الصعيد الشخصي والرومانسي، وربما سفر أو انفصال أو قرار يؤثر على مجمل حياتك. تقع الفترة الأفضل لك عاطفياً بين 6 يونيو و 9 أكتوبر. تكون الفترة هذه مهمة ومصيرية وربما تحمل زواجاً للعازبين.التوقعات العاطفية لبرج العذراء 2023يُعتبر العام 2023 مليئاً بالأحداث سواء كنت عازباً أو مرتبطاً أو متزوجاً. تستهلها مع شعور بالاستقرار أو الرتابة وتنتقل إلى حالة من الانفعالات الشديدة في شهر فبراير ثم تزدهر في شهر مارس وحتى شهر أبريل. في هذه الأثناء تفكر بالارتباط والزواج. تكون الفترة الأفضل في شهر مايو ويكون الطالع الفلكي مناسباً لك من جوبيتور في الثور وفينوس ومارس في السرطان.التوقعات العاطفية لبرج الميزان 2023يكون لديك الكثير من المفاجآت وحياة عاطفية مميزة وزواج محتمل. تعيد حساباتك لبعض العلاقات وربما تُخطئ التقدير أو الاختيار وتتراجع قليلاً بعد حماسة تُبديها وتنشأ صراعات مع الشريك بسبب الغيرة أو الانشغال بشؤون أخرى. انتبه إلى ميل إلى التعددية ذلك أنّ المغريات العاطفية والرومانسية كثيرة ومتشعبة. يتخلل العام 2023 أوضاع عاطفية مثالية وتتراجع الحظوظ في الربيع وتعود إلى فترة واحدة مع قدوم شهر يونيو. وربما هناك زواج في شهر نوفمبر.التوقعات العاطفية لبرج العقرب 2023تكون الفترة الواقعة بين يونيو وأكتوبر مليئة بالصراعات الزوجية والعاطفية ويهدد بانفصال أو طلاق أو بعلاقات غير مستقرة وتعددية قد تنقلب سلباً عليك. في الأجواء عطش لحب لحقيقي وشكوى من جفاف القلب. يعاكسك فينوس من الشهر الأول، ويجعلك بعد ذلك تعاني من انكسار أو برودة. يدعوك شهر مايو للحب والانفتاح ابتداءً من تاريخ 8 حتى تاريخ 9 أكتوبر. يُخشى من فضيحة في السنة هذه أو من خيانة. ترهقك التقلبات وتشل قدرتك على المواجهة.التوقعات العاطفية لبرج القوس 2023تكون في العام 2023 حذراً جداً ومتطلباً في شؤونك العاطفية وربما تمر في أزمة زوجية وتضطر إلى أخذ قرار مهم ومصيري. قد تبدأ السنة الجديدة مع أجواء مماثلة لما حصل معك السنة الماضية. ثم تواجه بعض التحديات في شهر شباط وتنتعش متحمساً لجديد بين 21 شباط و16 اذار.التوقعات العاطفية لبرج الجدي 2023تكون حياتك الشخصية والعائلية هادئة وتعرف فترات رومانسية ممتازة رغم بعض الصعوبات والعراقيل. قد تأخذ قرارات مهمة في الأشهر الأولى وتحقق مشاريع شخصية حلمت بها. تتحسن الأوضاع العائلية ويدعمك أفراد العائلة وتتضامن معهم على مسيرة جديدة. تحتفل ربما في زواج يخصك أو يخص أحد المقربين. تركز على صداقات كثيرة خاصة بين شهري مارس ويونيو وعلاقات اجتماعية جديدة .يحمل لك الربيع لقاءً جيداً وعلاقة تنمو بهدوء.التوقعات العاطفية لبرج الدلو 2023مراوحة كوكب فينوس في برج الأسد لن تُرضي وضعك العاطفي بل تتحدث عن خلافات وقطيعة وإنذارات كثيرة. انتبه من بعض المشاكل الصغيرة وكن حاضراً حتى لا تتوتر صحتك وكن حذراً خلال تنقلاتك. تشعر أنه عليك أن تكون حريصاً على الشريك وربما تنتقل من علاقة إلى أخرى إذا كنت عازباً وتبحث عمن يناسب مزاجك وأهواءك. تعيش أيضاً أجواء رومانسية وإن قلَّت حظوظ الارتباط والزواج.التوقعات العاطفية لبرج الحوت 2023تعدك الأفلاك بطريق جديدة وحب عميق وزواج إذا كنت راغباً بذلك. هناك حسم لوضع عاطفي وانعطاف نحو جديد وفي بعض أشهر السنة تكون أمام قرار يجب أن تتّخذه. قد تعقد علاقات مع أشخاص بعيدين منك أو تقع في الحب أثناء سفر أو بُعاد عن محيطك. يُولد موقع فينوس في برجك في أواخر الشهر الأول بعض الأجواء العذبة ويعيد حبيباً غاب عنك أو لقاء استثنائي يتبلور بين شهري مارس ومايو.