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منوعات

حادثة مؤلمة.. إنتحار مدرّس في بث مباشر على "فيسبوك"!

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:00
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في حادثة مؤلمة، أقدم مدرس مصري على إنهاء حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال على الهواء في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب أزمة نفسية تعرض لها. (العربية)
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مدرس

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