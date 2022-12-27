ما سبب تعلّق الناس بتنبؤات رأس السنة؟

Advertisement

تتهافت شاشات التلفزيون حول العالم ومع نهاية كل عام، على استضافة المنجمين وعلماء الفلك للكشف عن توقعاتهم المتعلقة بأحداث العام الجديد.ويقول الإعلامي كريستيان أوسي إن استغلال وسائل الإعلام لهذه الظاهرة وخاصة في ليلة رأس السنة، مرده إلى تحول المنجمين وعلماء الفلك إلى باب ربح يدر الكثير من الأموال، بفعل نسب المشاهدة المرتفعة التي يحققونها، لافتاً إلى أن هذه النقطة حوّلت المنجمين إلى عامل جاذب للمُعلنين، ومن هنا يمكن معرفة سبب تهافت القنوات على استقبال هؤلاء بهدف تحقيق الربح المادي، فكلما ارتفعت نسب المشاهدة كلما زادت قدرة وسائل الإعلام على جذب الإعلانات وتحقيق أموال أكثر.ويرى أوسي أنه رغم سخافة ما يقدمه المنجمون، إلا أن هؤلاء تحولوا إلى أشخاص أغنياء جدا، بفعل الأموال التي يجنونها عبر ظهورهم الإعلامي وما يتبعه من خدمات مدفوعة يقدمونها للأشخاص الذين يثقون بقدرتهم على معرفة الغيب، مشيراً إلى أن "بزنس التنجيم" بات من الأعمال التي تدر الكثير من الأموال في العصر الحالي.من جهتها، تقول الأخصائية في علم النفس العيادي دارين عماش، إن نجاح ظاهرة التنجيم يعتمد على عنصرين أساسيين، الأول هو المُنجم الذي يتمتع بحنكة وبثقة كبيرة في النفس وقدرات كبيرة على الإقناع، أما العنصر الثاني فيعتمد على ضعف شخصية الفرد المتلقي لما يقوله المنجمون واستعداده لتكريس المال والوقت لهما.وبحسب عماش، فإن ما ساهم بازدياد تعلق الناس بهذه الأمور الوهمية، هو تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية وحتى الحروب، فعدم الاستقرار والخوف ينتج عنه السعي لمحاولة تخفيف القلق واكتساب الاستقرار المزيف عبر الاعتماد على أقوال المنجمين، مشيرة إلى أن قنوات التلفزة تحاول بطرق ملتوية ولأهداف مادية، إظهار أن المنجمين أصابوا بتوقعاتهم وهذا ما يساهم أيضاً في تصديق الناس لهم.وتؤكد عماش أن التنجيم كناية عن شخص ذكي، يتحكم بأشخاص ضعفاء النفوس بحاجة للشعور بأنهم يتعاطون مع قوى خارقة، تستطيع تقديم إجابات مباشرة لمخاوفهم، مشيرة إلى قصة امرأة أميركية تمكنت وبفضل حنكتها، من خداع الناس على مدى سنوات طويلة عبر الادعاء بأنها منجمة، ليتبين لاحقاً أنها تعمل صيدلانية، ولكنها استغلت ضعف الناس وحاجتهم إلى من يرشدهم. (سكاي نيوز)