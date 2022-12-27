قتلها بطريقة مروعة ورمى جثتها.. حادثة تدمي القلوب حصلت مع هذه السيدة (صورة)

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقتل سيدة الأعمال المصرية، سهير الأنصاري، المعروف عنها مشاركتها في الأعمال الخيرية.



وقالت الداخلية في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها (موظفة بالمعاش- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) بها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، وأنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول – حقيبة يدها- مبالغ مالية- بعض المشغولات الذهبية)".

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