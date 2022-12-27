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منوعات
قتلها بطريقة مروعة ورمى جثتها.. حادثة تدمي القلوب حصلت مع هذه السيدة (صورة)
Lebanon 24
27-12-2022
|
10:40
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كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقتل سيدة الأعمال المصرية، سهير الأنصاري، المعروف عنها مشاركتها في الأعمال الخيرية.
وقالت الداخلية في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها (موظفة بالمعاش- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) بها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال كريمتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة (سائق) بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، وأنه كان بحوزة والدتها (هاتف محمول – حقيبة يدها- مبالغ مالية- بعض المشغولات الذهبية)".
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وشددت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة قيادته ملاكي لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصا قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام عصا حديدية، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور والاستيلاء على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصا المستخدمين في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
المصدر:
روسيا اليوم
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