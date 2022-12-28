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منوعات
اشتعال "لابتوب" وهبوط اضطراري... اليكم ما حصل خلال احدى الرحلات الجوية
Lebanon 24
28-12-2022
|
02:00
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بين الحين والآخر، تظهر الى العلن بعض الأخبار المرتبطة بمشاكل تواجه رحلات الطيران، والتي بمعظمها تنتهي بطريقة سلسلة دون احداث اشكاليات كبيرة.
وفي هذا السياق، أجرت رحلة طيران تابعة لشركة "لوفتهانزا" كانت في طريقها من لوس أنجليس إلى فرنكفورت بألمانيا، هبوطا اضطراريا في مطار أوهير بشيكاغو، بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول لدى أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.
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وأوضحت الشركة أن الهبوط الاضطراري في "أوهير" ليل الاثنين، كان احترازيا، بعدما تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.
وذكرت محطة "دبليو- إل إس- تي في"، وهي محطة تلفزيونية محلية في شيكاغو، أن الحريق تم إخماده في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان.
وقالت "لوفتهانزا"، في بيان، إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب بأذى، غير ان اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجا بعد استنشاق الدخان عقب "الهبوط غير المقرر".
الشركة أضافت أن طاقمها الارضي ساعد الركاب في إعادة حجز رحلات إلى وجهاتهم النهائية، معربة عن أسفها "للإزعاج الذي حدث للركاب"."سكاي نيوز عربية"
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