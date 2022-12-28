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200 مركبة اصطدمت ببعضها... إليكم تفاصيل هذا الحادث المروري الهائل(صور)

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:00
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ذكرت شبكة البث الصينية الرسمية "سي سي تي في" أن شخصاً لقي حتفه بينما تضررت  200 مركبة إثر حادث مروري هائل في وسط الصين.

وأظهرت صور التُقطت من الجو لموقع الحادث حالة من الفوضى التامة، وظهرت مئات السيارات والحافلات الصغيرة والشاحنات مصطدمة ببعضها البعض على الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.
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وفي التفاصيل التي سردتها الشبكة الصينية، وقع الحادث نتيجة تجمّع ضباب كثيف ومفاجئ فوق جسر نهر جينغشن الأصفر في تشنغتشو، مما أدى إلى حادث مروري اصطدمت خلاله عدة مركبات.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية قولها إن العديد من الجرحى حوصروا في سياراتهم وأرسلت إدارة الإطفاء 11 عربة إطفاء و 66 من رجال الإنقاذ للمساعدة. (الحرة)

المصدر: الحرة
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