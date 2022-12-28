200 مركبة اصطدمت ببعضها... إليكم تفاصيل هذا الحادث المروري الهائل(صور)

ذكرت شبكة البث الصينية الرسمية "سي سي تي في" أن شخصاً لقي حتفه بينما تضررت 200 مركبة إثر حادث مروري هائل في وسط الصين.



وأظهرت صور التُقطت من الجو لموقع الحادث حالة من الفوضى التامة، وظهرت مئات السيارات والحافلات الصغيرة والشاحنات مصطدمة ببعضها البعض على الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.

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