توقعات جديدة لماغي فرح.. اليكم ابرز ما قالته عن 2023

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أصدرت الاعلامية والباحثة في علم الفلك والأبراج ماغي فرح كتابها الجديد لعام 2023، "بوابة الخروج من الأزمات"، والذي تضمن الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج. اكتشفوا ابرز التوقعات المهنية للأبراج في العام 2023 وفقاً لماغي فرح حسب موقع "الجميلة":التوقعات المهنية لبرج الحمل 2023بإختصار هذه السنة هي مزدهرة مع جوبيتور الذي يوفر لك ساحة مشرقة من النجاحات والإنجازات والسفر والمشاريع والمكانة العالية. الكثير من مواليد الحمل يتوصلون إلى مركز نافذ. ينتقل ساتورن إلى برج الحوت في تاريخ 14 مارس ويكون في الوقت هذا جيد جداً بالنسبة لك في مجال الأعمال والتعاطي المهني. يكثر السفر في أبريل 2023، ويكون العام هذا مناسباً على الصعيد الاقتصادي وبسبب الطالع الفلكي الذي يحدثه ساتورن مع جوبيتور من الممكن أن تحصل على أرباح مفاجئة وغير منتظرة. قد تشتري عقارا في السنة هذه أو تنشىء شركة. يطرأ تغيير على مسارك وتتلقى هدية قدرية أو رمزية أو تنتقل إلى موقع جديد أو تتحرر من قيد بين 24 مارس و 12 يونيو. تكون الأعمال جيدة جداً من ابريل إلى سبتمبر خاصةً إذا كنت تعمل في مجال الكتروني أو عقاري أو طبي أو صناعي. تكون الأجواء جيدة على الصعيد التجاري وتكون أفضل بين أوكتوبر ونوفمبر حتى الشراكة تكون واعدة جداً .التوقعات المهنية لبرج الثور 2023إذا بدأت السنة الجديدة بالقليل من التوتر يكون التقدم أسهل إبتداءً من شهر مارس ومن ثم تكسب الإعجاب في محيطك المهني كما بعض المسؤولين والقادة. مع إنتقال جوبيتور إلى برج الثور سيتغير القدر لمصلحتك ويبدأ وقت الإبداع والعمل وتخرج من قوقعة معينة أو من قلق ساورك لمدة طويلة وتعوض عن الوقت الضائع. يكون الربيع مزهراً جداً أمامك وتحصل على رغبة دفينة وتنتهي من ماضي آلمك ويفتح أمامك باباً جديداً قد يبهرك. يحرّك فصل الصيف الأمور بطريقة إيجابية وتتلاحق الأحداث ويحصل تغييراً في قناعاتك وبمفهومك لخطط العمل في العلاقات مع الآخرين. تتخذ أعمالك شكلاً جديداً وفرص جيدة وتحتفل بشهر أغسطس لكن النمط يتباطىء في شهر سبتمبر وتتأثر بخسوف يحصل في برجك في شهر أكتوبر. إذا تراجعت الأمور بين سبتمبر وأكتوبر فتعود وتنطلق من جديد في نوفمبر. يحذرك الفلك في الوقت هذا من قرار يهدد إنجازاتك بخسارة. تنتهي السنة مع شهر واعد جداً، فهذه سنة شراكة ناجحة وتألق تجاري وأيضا ترقية في مجال عملك إبتداءً من فصل الربيع وتحتفل في مناسبات سعيدة وتحقق أرباحاً في الخريف.التوقعات المهنية لبرج الجوزاء 2023تسجل هذه السنة إنعطافاً فلكياً مهماً يبدأ مع ساتورن في آذار مارس الذي ينتقل إلى برج الحوت وبلوتون الذي ينتقل مرحلياً إلى برج الدلو، وهذا يكون له تأثير كبير عليك، لأنّ ساتورن عندما يكون في برجك يحذرك من إرتكاب الهفوات أو يعاقبك فقط إذا إرتكبت أخطاء، ويطلب منك أن تكون أكثر حكمة ودراية ويضع لك حدوداً للعمل والتوسّع أو يجعلك تعيد حساباتك بهدوء. لا شك أنه لديك تحديات مهنية وقد تتحالف مع أشخاص كنت على خلاف معهم في السابق أو تعيد رسم صداقاتك وإرتباطاتك وتحالفاتك، فتُقدم على جديد وتعمل سرّاً من أجل بلورة مشروع غالي على قلبك. أفضل شهرين لك هما يونيو ويوليو 2023. تلعب الصدفة دور جيد في حياتك وتلتقي بأشخاص يوسعون دائرة إهتماماتك.التوقعات المهنية لبرج السرطان 2023يُعتبر عام 2023 عاماً واعداً وخاصةً اعتباراً من شهر مارس، وشهر مايو. تُبشر هذه السنة بالخير وتحمل الحظوظ لمعظم مواليد السرطان، حتى ولو بدأت بطيئة قليلاً، إلّا أنها تتحوّل إلى نمط سريع وواعد اعتباراً من شهر مارس 2023. تستعيد ثقتك بنفسك وتدرك أهميتك وتطرد الحواجز وتعرف مكانتك. ترتفع المعنويات ويحالفك الحظ لتجسيد بعض الأفكار التي تراودك. بين شهري يونيو وأكتوبر تحرز نجاحاً عبر اتصالات اجتماعية وعائلية ودعم يأتيك من هذه النشاطات ومن أعمال السياحة والمطاعم والفنادق والمصانع وبيع العقارات وفي المجال الفني والتقني. تؤثر عليك عوامل الكسوف بتاريخ 20 أبريل و14 أكتوبر، وتشير إلى تغيير. قد تخوض عملاً مختلفاً عن عملك وتحقق نجاحاً غير متوقع. تكون المجازفة في هذه السنة واعدة جداً.التوقعات المهنية لبرج الأسد 2023يعتبر عام 2023 استثنائياً يتخلله الكثير من الفرص من جهة وتغيُّرات صادمة من جهة أخرى تستدعي منك التفهُّم والصبر ومهارة في التعاطي مع المستجدات والظروف. هذه السنة مليئة بالتطورات والنجاحات والتغييرات، تبدأها بحماسة قوية جداً وتسير نحو إنجاز الأعمال بسرعة وبتألق وتلفت الأنظار. تزيد من بهائك من خلال فرص مهنية تتاح لك. يكون لديك قدرات إبداعية وأوقات قد تكون ضاغطة بعد شهر مايو لكن تنصفك الكواكب السريعة. تلعب دور الحكم في بعض الأحيان خاصةً في الأشهر الأولى من العام 2023 وتحديداً بين شهري فبراير وأبريل. تُوقّع على اتفاقيات جديدة وعلى عقود في هذه السنة الواعدة وقد تعيش أجواء غير اعتيادية مع أشخاص تُبهرك حكمتهم وقدرتهم على احتواء كل المصاعب. ينتظرك الكثير من المفاجآت في حياتك المهنية.التوقعات المهنية لبرج العذراء 2023تزودك السنة الجديدة بقدرات نفسية كبيرة وبمعنويات وصمود وحس عملي وهذا يساعدك على النجاح والتغلب على كل الثغرات والمطبات التي تظهر أمامك. يكون مثلث أورانوس وجوبيتور وبلوتون في مواقع مناسبة جداً ويشكل عاملاً أساسياً لتطور في عمل لك. تعيش أحداثاً غير مألوفة وتنتصر على ذاتك أولاً ثم على المنافسين. ابتداءً من شهر مايو تُفتح أبواباً كانت مغلقة وتحمل لك الأفلاك ملفاً سابقاً يجعلك تستعيد مكانتك. مع قدوم شهر أكتوبر وانتقال كوكب مارس إلى العقرب تعرف جديداً ومهماً. ترسم أمامك المستقبل في نوفمبر بثقة وهناء. تحمل لك السنة الجديدة نظاماً جديداً وأسلوباً مختلفاً في الأداء وتوفر لك فرصاً تكتشفها بشغف وتلتقطها في الوقت المناسب. تُنظم أولوياتك وقد تهتم بقضية فكرية وإنسانية أو تنتقل إلى التقنيات.التوقعات المهنية لبرج الميزان 2023يبدأ العام 2023 مع كوكب مارس في برج الجوزاء ويستقر استثنائياً حتى 25 مارس، تغرف من خيراته وتتسلح بشجاعة وحماسة لمعالجة كل الثغرات وللتطرق لمشاريع وخطط جديدة. عندما يترك كوكب مارس الجوزاء يأخذ فينوس المهمة ويدخل إلى الجوزاء لمساندتك في شؤونك وعلاقاتك الواعدة. ثم يأتي دور الأسد الذي يستقبل كوكبي مارس وفينوس في شهر يونيو وفي معظم فترات يوليو وهذا من شأنه أن يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة. يفتح العام 2023 فرصاً مهمة وربما يلبي رغبات لك وتوق إلى شيء لم تختبره من قبل. اعتباراً من شهر مارس تتاح لك فرصاً مهمة لتطوير أعمالك وتعميق معرفتك. كما لديك استثمار جديد وانتماءات مميزة . تنتهي من القلق والمخاطر في العام 2023، وتطرق باب تجارب جديد وتشعر بقوتك وقدراتك وتكافئك السماء على نشاطاتك وجهودك.التوقعات المهنية لبرج العقرب 2023تحمّلك هذه السنة مسؤوليات كبيرة وضاغطة ومفاجآت تضطرك إلى مراجعة حساباتك في كل مرة وإلى مواجهة تطورات تتحداها بعزيمتك القوية، وبقوتك الذهنية الفائقة وأعصابك المتينة. عليك احتواء المشاكل في السنة هذه. تتعايش مع تغييرات كثيرة تحصل وتؤدّي إلى أوضاع جديدة لم تتوقعها. تشعر أنك أمام منعطف طريق منذ الشهر الأول من العام 2023. يساعدك ساتورن ابتداءً من شهر مارس حتى تعود لذاتك وتختار الأمور التي هي مناسبة لك والأشخاص المحبين. تتكيف مع الأجواء وربما يكون لديك بعض العروض التي تتلقاها وشراكة تكون مناسبة جداً. المهم أن تتصرف بليونة وصبر ولا تفرض مشيئتك بالقوة على أحد، وتعتمد الدبلوماسية والتكتم والصمت في بعض الأحيان. هذا لا يعني أنّ العام 2023 لا يعدك بالازدهار، لا بل يحمل مفاجآت إيجابية غير متوقعة ولو أنها تُنذر أيضاً ببعض المطبات والخروقات التي يتسبب بها الطالع الفلكي.التوقعات المهنية لبرج القوس 2023تكون بداية العام 2023 جيدة، وتبدأ مع اندفاع كبير يجعلك تتأهل لتسلّم مهمات ومراكز أساسية. جوبيتير في الحمل وساتورن في الدلو مع فينوس ومارس في برجين هوائيين معظم الأوقات، كواكب تغذيك بمعنويات مرتفعة وتؤمّن لك بداية سنة ممتازة حتى شهر مارس. تتبدّل الأمور وتفرض عليك انتباهاً وحذراً بسبب دخول كوكب ساتورن إلى برج الحوت الذي يشكل معاكسة مع برجك، وربما يخلق بعض البلبلة أو يتسبب في بعض القلق، ويجعلك تخضع لبعض الشروط والالتزامات. تساعدك الأفلاك على تعزيز علاقاتك العامة وربما تحقيق تغييرات كبيرة والحصول على مردود مالي مميز. تجني أرباحاً بصورة مفاجئة وغير منتظرة. تنطلق من مكان وتصل إلى مرحلة جديدة وتكون منفتحاً على بعض التجارب التي لم تتطرأ لها في السابق. لا شك أنك ستواجه التحديات لكنك ستكسب وتنتصر. تدخل ميداناً جديداً ويوقظ كوكب مارس رغبتك وميولك للمغامرة في أواخر السنة وكسر الحواجز وتخطي القلق والخوف من التغيير.التوقعات المهنية لبرج الجدي 2023يُعتبر العام 2023، عام التغييرات الكبرى في حياتك التي تتوالى ابتداءً من مارس ويكون أهمها في مايو. قد تكون بداية السنة يتخللها بعض الصعوبات، لكن سيتغير المنحى ويؤثر التغير الفلكي على مستقبلك وعلى السنين الكثيرة الآتية. ينتقل كوكب ساتورن إلى برج الحوت في مارس، وهذا يناسبك جداً ويجعلك أكثر ارتياحاً إلى سير الأمور ويعزز العلاقات مع المقربين والأشقاء والشقيقات كما يُوحي بأسفار ناجحة جداً ابتداءً من هذا الشهر. أما كوكب جوبيتير فيدخل إلى مكان ملائم جداً لك في مايو بعد أن كان معاكساً لك لوقت طويل. تعزز هذه السنة طموحاتك فتحضر لتقدم ونجاح ومنصب أو تعزيز مؤسسة أو إنشاء عمل خاص فيك. قد تغير عملك. يتنقل كوكب العمل بالنسبة لك من برج إلى برج ويُوحي بتغييرات. تطرأ أحداث مفاجئة تتعلق بأحد المسؤولين بمؤسسة تنتمي لها.التوقعات المهنية لبرج الدلو 2023تتأرجح هذه السنة بين الإيجابيات القصوى والسلبيات المربكة ويمكن اختصارها بالقول إن النصف الأول أو الأشهر الخمسة الأولى جيدة. ابتداءً من منتصف شهر مايو يكون هناك إشكالات ومشاحنات تصارعها بقدرات هائلة وثقة بالنفس لا تتزعزع. يسجل هذا العام حدثين مهمين، الأول في 8 مارس وهو انتقال ساتورن إلى برج الحوت والذي كان واقفاً لك بالمرصاد لفترة طويلة، ثم في 17 مايو عندما يدخل جوبيتير إلى برج الثور لكي يضع شروطه عليك ويكثر من البلبلة، ويجعلك تواجه بعض الصعوبات. تُحمّلك السنة الجديدة مسؤوليات مالية وعائلية ومهنية وتطرح التحديات وتتكيف مع أوضاع عامة وسلطات فاعلة في العمل وقد تتلقى دعماً لتدخل مرحلة جديدة من تقدُّم مهني تصبو إليه وتتاح لك فرص كبيرة ومهمة شرط عدم أخذ قرارات متسرعة بين شهري مايو وسبتمبر.التوقعات المهنية لبرج الحوت 2023يُشكل عام 2023 بالنسبة لك انعطافاً كبيراً وبداية جديدة ودورة فلكية تبدأ في شهر مارس وتتجلى أكثر في شهر مايو حتى تحقق مشاريع مميزة وإقفال الباب على عادات سيئة. تدخل عاماً من التغييرات الكثيرة. تتبدل شخصيتك في هذه السنة فتشعر أنك أكثر نضجاً من السابق وأكثر وعياً لما يحصل معك وتكون أكثر تسامحاً مع الآخرين وتعاطفاً. يلتقي ساتورن مع نبتون في برجك ويركز على حسناتك وكفاءتك ويجعلك توظفها في المكان المناسب. لكن لا شك أنّ هذه السنة تُحمّلك مسؤوليات متعبة لا بل مرهقة في بعض الأحيان وتضع أمامك شروطاً لا تستطيع رفضها. تكون بعض الأحداث مفاجئة وربما لن تستطيع التكيف معها بسرعة.