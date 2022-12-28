Advertisement

فنون ومشاهير

طالبة جديدة تروي.. ما قصّة الكاميرات داخل حمامات "ستار أكاديمي"؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1023947-638078491716604511.jpg
Doc-P-1023947-638078491716604511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما كشفت الفنانة المعتزلة زيزي عادل منذ أيام عن أسرار "صادمة" حول برنامج "ستار أكاديمي" خلال مشاركتها في الموسم الثاني منه عام 2004 وحصولها على المركز الثالث.


وأثارت عادل الجدل حول حدوث تجاوزات غير أخلاقية، بحيث أكدت، خلال لقاء تلفزيوني، أنّ فكرة البرنامج لا تناسب تقاليد المجتمع، قائلة: "فكرة ستار أكاديمي لا تناسب تقاليد مجتمعنا، كان هناك كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايا، وهذا كان يضايقنا".
Advertisement


من جهّتها، ردّت المطربة رنا سماحة عبر "النهار" على هذه التصريحات مشيرة الى انه "لم تكن هناك كاميرات نهائياً داخل الحمامات، فقد تم تركيبها فقط أمام الأحواض المستخدمة في غسيل اليدين، وبكل تأكيد برنامج "ستار أكاديمي" يشكّل خطوة مهمة لكل مشتركيه".


وتابعت: "البرنامج يضم عدداً كبيراً من كل الجنسيات المختلفة، ولم تحدث أي تجاوزات داخل الأكاديمية كما يُروِّج البعض، ونحن كمصريين وعرب بشكل عام لم نكن سنقبل بأي تجاوزات في حال حدوثها ولكن هذا لم يحدث من الأساس".

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-12-28
15:52 | 2022-12-28
15:11 | 2022-12-28
14:00 | 2022-12-28
11:00 | 2022-12-28
08:00 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website