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فنون ومشاهير
طالبة جديدة تروي.. ما قصّة الكاميرات داخل حمامات "ستار أكاديمي"؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
16:00
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بعدما كشفت الفنانة المعتزلة زيزي عادل منذ أيام عن أسرار "صادمة" حول برنامج "ستار أكاديمي" خلال مشاركتها في الموسم الثاني منه عام 2004 وحصولها على المركز الثالث.
وأثارت عادل الجدل حول حدوث تجاوزات غير أخلاقية، بحيث أكدت، خلال لقاء تلفزيوني، أنّ فكرة البرنامج لا تناسب تقاليد المجتمع، قائلة: "فكرة ستار أكاديمي لا تناسب تقاليد مجتمعنا، كان هناك كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايا، وهذا كان يضايقنا".
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من جهّتها، ردّت المطربة رنا سماحة عبر "النهار" على هذه التصريحات مشيرة الى انه "لم تكن هناك كاميرات نهائياً داخل الحمامات، فقد تم تركيبها فقط أمام الأحواض المستخدمة في غسيل اليدين، وبكل تأكيد برنامج "ستار أكاديمي" يشكّل خطوة مهمة لكل مشتركيه".
وتابعت: "البرنامج يضم عدداً كبيراً من كل الجنسيات المختلفة، ولم تحدث أي تجاوزات داخل الأكاديمية كما يُروِّج البعض، ونحن كمصريين وعرب بشكل عام لم نكن سنقبل بأي تجاوزات في حال حدوثها ولكن هذا لم يحدث من الأساس".
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