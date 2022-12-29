4 أبراج ستكون الأسوأ حظًا في عام 2023.. احذروا هذه التواريخ!

قبل أيام قليلة على انتهاء عام 2022، يؤكد خبراء الأبراج أن العام 2023 سيكون أفضل من عامي 2022 و2021 لكن ليست على كافة الأصعدة ويشيرون إلى ان الأبراج الأقل حظاً في العام الجديد هي القوس والجدي والعقرب والدلو.

برج القوس

في شتاء 2023 لِبعض الأزواج ، كوكب نبتون يزيد من التَباعُد بين المتزوّجين الذين يُعانون من العقبات والمشاكل التي بينكم، أما بالنسبة لِلعازبين، فمولود برج القوس والذي يعرف أن من عيوبه أنه صعب في إختياره شريك حياته، وليس من السهل إيجاده بكل سهولة، وأنه يتأثّر بتواجُد جوبيتر وساتورن وبلوتون في البيت الخامس "بيت الِلقاءات" ممّا يزيد من مثاليّة وتألق برج القوس وعدم قبوله ببناء علاقة صحية مع شريك عادي، أما من الناحية الصحية فحاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي وذلك بالالتزام مع خبير خاص لأنك تعاني من بعض الأمراض، انتبه في سنة 2023 جيداً.

برج العقرب

صاحب مولود برج العقرب يفضل الغموض والكتمان وعدم البوح عن أسراره إلى حد كبير، ولكن من صفاته أنه مخلص جداً وصادق، ويتميز مولود برج العقرب بشخصيته العنيدة والقوية، إن حجر برج العقرب المناسب له هو حجر الفيروز، لأنه برج العقرب هو برج مائي، ومواليده بأمس الحاجة إلى حجر الفيروز التركوازي الذي يجلب الحظ الهدوء والاستقرار ويحفظهم من العين والحسد.

أما صحياً في بداية عام 2023 فسوف تقع بوعكة صحية لذلك يجب أن تنتبه وتركز على صحتها أكثر.

برج الدلو

من صفات برج الدلو انهم يتميّزون بقوة الحدس والانطوائية مما يمنحهم مظهر الانزواء والبرود، لكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين بشكل كبير، والشخص الذي يولد تحت مسمّى "برج الدلو" يعتبر شخص محب جداً للحريّة ومتعلّق باستقلاليته، ويعد شخصية مولود برج الدلو شخصيّة سخيّة جداً لأنه يحب الخدمات إلى الآخرين وهو إنسان مميّز ويستقي سعادته من راحة الآخرين أيضاً، ومن صفات برج الدلو أيضاً أنه شخص عاشق للسفر بشكل كبير لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة والمغامرات.

تعتبر الشمس في وضع مُتعارض وستخلُق أجواء قلقلة ومتوّترة، وتعتبر المجالات المُستهدفة هي العلاقات المهنيّة والعلاقة الزوجيّة، أما من ناحية العمل، فإن زحل والمريخ في برج الجوزاء سوف يدعمانك بشكل كبير وفي كُلّ المجالات التي تتمنّاها، أما إذا كان لديك أمنيات وأحلام، فلا تستغرب إذا كُنتَ تعمل في مجال الأدب والفنون أو في مجال الصحافة والإعلام، أما من الناحية الصحية غسوف تصاب بوعكة صحية في فصل الصيف حاول أن تنتبه أكثر.

برج الجدي

بين أوّل السنة وحتى 22 آذار نجاح لمولود برج الجدي مُتوسِط في العمل والعلاقات الإجتماعية والمهنية، وهو أيضاً يعتمد على الجُهد والتعب أكثر من إعتماده على الحظّ الوفير، ويتمتّع برج الجدي في سنة 2023 بِطاقة فكريّة وجسدية كبيرة مما تجعله يقتحم كل العقبات والصعوبات ويصل إلى النجاح الباهر، من أول تموز وحتى 21 آب سوف يخوض برج الجدي الكثير من المُحاولات مُتجنّباً المجالات التي تحتوي بعض المخاطر والصعوبات.

أما في 6 تشرين الثاني 2023 فسيكون موعد القمر الجديد ويرغب مولود برج الجدي بخوض مجالات في المجال المهني المتعدد مُتّكلاً على خبرة الشركاء، من 13 وحتى 21 تشرين الثاني بدعم من مركور وبلوتون ونبتون ويستطيع إتّخاذ قرارات يقطف ثمارها حتى نهاية سنة 2023. أما من ناحية الحب والزواج فهناك بعض المشاكل والمَتاعب لها علاقة بالسكن أول 3 أشهر من السنة، أما الفترة الناجحة فسوف تكون ما بين 7 حزيران و 16 تموز ، أما في فصل الخريف، فسوف يُفكّر البعض بالسفر أو الإنجاب، أما بالنسبة لِلعازبين فيوجد تعارُف مع شخص من صفاته أنه يملُك مُواصفات غير مألوفة خصوصاً في شهر آذار ونيسان وتموز، ويوجد فرصة زواج بين 15 و 23تشرين الثاني. (البوابة)