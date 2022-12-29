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تجردت من أمومتها.. تركت رضيعتها في حافلة وهربت!

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:00
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قامت سيدة بالتحايل على راكبة في إحدى حافلات محافظة الغربية بمصر، وتركت لها رضيعتها وهربت.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالمحافظة جهودها لكشف غموض واقعة ترك السيدة لطفلتها الرضيعة بحافلة "طنطا - كفر الزيات"، وذلك بحجة دفع التذكرة، ثم لاذت بالفرار فجأة وتركت الحافلة أثناء سيرها بالطريق العام بنطاق منطقة المعرض.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد ببلاغ من مواطنة تدعى إسراء إبراهيم جبر (25 سنة) ومقيمة بقرية برما دائرة مركز طنطا وتعمل بمستشفى جامعة طنطا بأنها أثناء ركوبها حافلة بمنطقة المعرض، طلبت منها سيدة ترتدي نقاباً بحمل طفل حديث الولادة لدفع النقود لمحصل التذاكر إلا أنها سرعان ما تركت الطفلة ولاذت بالفرار.

 

وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف لاستلام الطفلة لإيداعها أحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية قبيل إيداعها إحدى دور الرعاية.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرير محضر بها وتفريغ الكاميرات. (العربية)

 

 

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