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أطلق النار على وجهها.. طفل يقتل والدته لرفضها شراء سماعة "VR" له!

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:01
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كشف أفراد أسرة صبي في العاشرة من العمر متهم بقتل والدته بعد رفضها شراء سماعة "VR" - "الواقع الافتراضي" أنه يبدو أكثر انشغالًا بأجهزته من حادثة القتل بينما يواجه محاكمته.

وقد أحيل الطفل لقتل والدته كيانا مان، 44 عامًا، في 21 تشرين الثاني الماضي بعد أن أطلق النار باتجاهها وأصابها برصاصة في وجهها أثناء وجودهما في المنزل.
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وقالت روندا ريد، خالة الصبي في حديث لإحدى محطات التلفزة الأميركية، إنها عندما تحدثت معه في الحجز، ادعى أنه لا يتذكر حادث إطلاق النار وسرعان ما نقل المحادثة إلى موضوعه المفضل.

وأضافت بحسب ما نقلت عنها "ديلي ميل" أنه عندما اتصل بها، قال لها: "تأكدي من حفظ جميع الأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول وكل ما لدي بشكل صحيح''.

أما جدته، فقالت: "لا أصدق أنه فعل ذلك، عليه أن يدفع ثمن ما فعله". (العربية)


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