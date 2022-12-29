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تمثال على على هيئة أرنب... ما القصة؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 16:00
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نشر النحات ميخائيل بوبوسوف من ياقوتيا الروسية فيديوهات وصوراً لتمثال كبير على هيئة أرنب، صنعه من روث الأبقار، وجعله قادرا على قرع الطبول.

وحول الموضوع قال النحّات: "قررت صنع تمثال على هيئة أرنب للاحتفال بالعام الجديد (عام الأرنب) وفقا للتقويم الصيني، وهذه المنحوتة يبلغ ارتفاعها مترين تقريبا، وساعدني على تصميمها الأخَوان إيفان وإينوكِنتي، الأرنب مصنوع من روث الأبقار، ولديه القدرة على تحريك يديه ليقرع الطبول".
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وأضاف "لقد تمكنا من صنع المنحوتة في الوقت المناسب للاستعداد لاحتفالات العام الجديد، هذا عملي الـ 12 في هذا المجال من النحت، والعام القادم سأفكّر فيما إذا كنت سأصنع تمثالا على هيئة تنين".

وأوضح بوبوسوف أن درجة الحرارة في قريته حاليا تتراوح ما بين 28 و32 درجة تحت الصفر، وأن المنحوتات التي تصنع من الروث يسهل تشكيلها عندما تكون الحرارة أخفض من 45 درجة مئوية تحت الصفر"."نوفوستي"


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