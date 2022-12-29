ديكور المنازل في العام 2023... اليكم أحدث الاتجاهات

Advertisement

وبغض النظر عن ميزانية إعادة تزيين المنزل يبقى الهدف هو إضافة لمسة جمال وراحة وجاذبية إليه، لذا قبل أن تبدأ في إعادة النظر إلى منزلك يؤكد الخبراء أن البساطة والبعد عن المبالغة والفوضى هما الأساس.نحاول هنا معرفة رأي المتخصصين في اتجاهات الديكور المنزلي التي ستحظى بشعبية في عام 2023 وفقا لخبراء التصميم الداخلي.انتشرت في الآونة الأخيرة لوحات لا تحتوي سوى على تكوينات متداخلة من الألوان اللامعة أو الألوان المختلطة بالريزن والغليتر (مادتان للتلميع) بألوانهما المختلفة، بالإضافة إلى اتجاه نحو طباعة العديد من الصور الملونة المنتشرة على مواقع بيع الصور.ويفضل الخبراء الابتعاد عن هذه الخيارات والاتجاه إلى القطع الفنية الجميلة الأصلية، طبعا لا يمكن للجميع شراء الأعمال الأصلية، لكن يمكن طباعة اللوحات الأصلية بجودة عالية ووضع إطار مناسب لها وتعليقها على جدران المنزل، مما يضفي فخامة على المنزل.لا بأس بالقليل من الزخارف أو التماثيل الصغيرة، خاصة في غرف الأطفال، لكن الكثير من الزخارف وتماثيل الحيوانات المصغرة واقتباسات الأفلام والأغنيات المطبوعة على الوسائد أو اللوحات الصغيرة، بالإضافة إلى الكلمات والأحرف والزخارف الخشبية المعلقة على الجدران تجعل المنزل يبدو طفوليا وبسيطا.لا يمكن أن ننسى هنا الأعمال الفنية للأطفال التي تعلقها الأمهات على كل جدار، ويفضل أن نحتفظ بها في ملف مغلق داخل درج وألا ننثرها على الأسطح.وينصح خبراء الديكور بالتخلص من كل هذه الأشياء والبحث عن شيء متفرد ومختلف يوضح هوية صاحب المنزل بالفعل.حان الوقت للإبحار بعيدا عن هذا الاتجاه التزييني، فالمراسي وحبال البحر والصدف والنجوم البحرية لا مكان لها في غرف المعيشة أو غرف الأطفال.يمكن اختيار أشياء أكثر جمالا للتعبير عن محبة البحر مثل اختيار لوحة مستوحاة من البحر أو المحيط، أو تضمين عناصر ديكورية بلوني البحر والسماء، لكن بالطبع بعيدا عن الأرائك المغطاة بأغطية مخططة باللونين الأزرق والأبيض.لم يعد أسلوب البوهو (أسلوب ديكور انتقائي حر من المواد والأقمشة والألوان والأساليب، ولا قيود محددة له) يحظى بشعبية جمالية، بل أصبح يعطي إحساسا بقدم المنزل كما لو أننا انتقلنا إلى زمن سابق بكل هذه النباتات التي توجد في كل ركن والقطع المصنوعة من القطن أو الكتان والتي تجمع الأتربة وتتحول مع الوقت إلى جدائل متربة متشابكة، بالإضافة إلى الخيوط والخرز والورود التي تحيط بكل شيء بدءا من إطارات الصور وأكياس الوسائد وصولا إلى الستائر والسجاجيد وأغطية المفروشات، ليجد الشخص نفسه كأنه داخل عالم كامل من التشويش البصري.اعتاد بعض الناس مطابقة ألوان الأرائك أو مفارش الأسرة مع ألوان الستائر، لكن لا يبدو ذلك خيارا منطقيا لأن الستائر من الأشياء الثابتة أغلب الوقت، فيما أغطية الأسرة أو الأرائك تتغير دوريا، لذا سنضطر في أغلب الأوقات إلى تحمل الضوضاء البصرية الناتجة عن ذلك.بدلا من ذلك يفضل خبراء الديكور اختيار ستائر أنيقة بألوان محايدة دون زخارف ملونة لتناسب كل ألوان المفروشات.اللمسات التي تجعل المنزل يبدو فخما بسيطة، وتحتاج إلى التفكير بذكاء أكثر من كونها بحاجة لمبالغ مالية باهظة، ويمكن أن نستلهم العديد من الأفكار من مجلات أو مواقع الديكور أو حتى الفنادق الفخمة التي زرناها من قبل وتركت فينا انطباعا بالرقي.البعد عن الفوضى هو ما يجعل المنزل يبدو أنيقا، لأننا عندما نعيش في منزل لفترة طويلة تبدأ الفوضى في النمو حولنا دون أن نلاحظها، وتتجلى الفخامة بالأساس في الاهتمام بالتفاصيل والراحة واستمتاع الحواس.يمكن أن تكون المرايا من العناصر الأولى التي تضفي جمالا على المنزل، لأنها تساعد على تدفق الضوء عبر الغرف، وتحول المساحات المهملة إلى مساحات جذابة، خاصة إذا كان لها إطار بسيط ذهبي أو فضي ملائم لأثاث المنزل.الستائر كاملة الطول تشعرنا بمزيد من الخصوصية، والأهم من ذلك أن تعليق ماسورة الستارة في أعلى مكان في السقف يجعله يبدو أعلى، والأسقف المرتفعة بالتأكيد تضفي شعورا بالفخامة، بالإضافة إلى استخدام كمية مناسبة من القماش، بحيث يتم صنع الكثير من الطيات، مما يجعلها أكثر جمالا.وينصح خبراء الديكور بالابتعاد تماما عن الستائر المعدنية أو البلاستيكية والستائر القصيرة.لا تعد السجادة قطعة وظيفية لتغطية الأرضيات فقط، لكنها تجمع أثاث الغرفة معا وتمهد الطريق لإظهار جمال باقي الغرفة، وتضيف السجادة الدفء بلونها وملمسها ومساحتها، وكلما كانت أكبر كانت أكثر فخامة وأعطت مزيدا من الخصوصية.عندما نزور الفنادق تكون الملاءات بيضاء دائما، تشعرنا هذه الملاءات والأغطية بالنظافة والهدوء وتجعلنا نستحضر شعور الفندق الفاخر داخل المنزل، ولا يمكن فصل الملاءات والأغطية البيضاء عن المناشف البيضاء التي تكمل شعور النظافة، بالإضافة إلى سهولة تنظيفها في الغسالات.أما في غرف الأطفال فيمكن أن نستخدم أغطية ومفروشات بألوان هادئة بعيدا عن فوضى الشخصيات الكرتونية التي تنثر في كل ركن من غرفة الأطفال."الجزيرة"