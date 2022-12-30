19
o
بيروت
23
o
طرابلس
10
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طفل بطل... هكذا أنقذ حياة جدته
Lebanon 24
30-12-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصرف طفل صغير على نحو شجاع للغاية، عندما أنقذ جدته من موقف خطير كاد يؤدي إلى إصابتها بجروح خطيرة وربما مقتلها، في حادثة جعلت من الطفل بطلا في نظر كثيرين.
ورصد شريط فيديو صورّته كاميرا المراقبة الحادثة التي وقعت في الصين.
Advertisement
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الفيديو: "إنها لحظات مدهشة، تمكن فيها طفل صغير من إنقاذ جدته من سقوط خطير".
وكانت الجدة تلعب مع حفيدها رياضة تنس الريشة، عندما استقرت واحدة منها فوق مدخل المنزل.
وأظهر الفيديو الجدة فوق سُلم عند مدخل البيت وتريد الصعود إلى السطح لاسترداد الريشة، لكن السُلم وقع فجأة، فبقيت الجدة معلقة في الهواء.
وفي الأثناء، هب الطفل الصغير لنجدة جدته التي طلبت مساعدته حيث أعاد رفع السُلم الأطول منه ثلاث أضعاف، مما أنقذ حياتها.
وفي البداية، صرخ الطفل بأنه لا يمكنه رفع السُلم، لكنه تمكن من الأمر في نهاية المطاف.
ولم يعرف أين وقعت هذه الحادثة بالتحديد في الصين.(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
03:06 | 2022-12-30
30/12/2022 03:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت... رمى نفسه من شرفة منزله (صور)
Lebanon 24
في بيروت... رمى نفسه من شرفة منزله (صور)
11:52 | 2022-12-29
29/12/2022 11:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-29
29/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-29
29/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي.. من هي؟
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي.. من هي؟
09:55 | 2022-12-29
29/12/2022 09:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2022-12-30
مفاجأة من العيار الثقيل... قصّة حبّ جمعت بيليه بهذه الفنانة العربيّة الراحلة؟ (صور)
02:00 | 2022-12-30
صياد يواجه أخطبوطا ضخما... اليكم ما حصل
23:00 | 2022-12-29
برجك اليوم
23:00 | 2022-12-29
ديكور المنازل في العام 2023... اليكم أحدث الاتجاهات
16:00 | 2022-12-29
تمثال على على هيئة أرنب... ما القصة؟
14:00 | 2022-12-29
تجردت من أمومتها.. تركت رضيعتها في حافلة وهربت!
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
30/12/2022 15:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
30/12/2022 15:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
30/12/2022 15:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact