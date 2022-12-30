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طفل بطل... هكذا أنقذ حياة جدته

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:00
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تصرف طفل صغير على نحو شجاع للغاية، عندما أنقذ جدته من موقف خطير كاد يؤدي إلى إصابتها بجروح خطيرة وربما مقتلها، في حادثة جعلت من الطفل بطلا في نظر كثيرين.

ورصد شريط فيديو صورّته كاميرا المراقبة الحادثة التي وقعت في الصين.
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الفيديو: "إنها لحظات مدهشة، تمكن فيها طفل صغير من إنقاذ جدته من سقوط خطير".

وكانت الجدة تلعب مع حفيدها رياضة تنس الريشة، عندما استقرت واحدة منها فوق مدخل المنزل.

 وأظهر الفيديو الجدة فوق سُلم عند مدخل البيت وتريد الصعود إلى السطح لاسترداد الريشة، لكن السُلم وقع فجأة، فبقيت الجدة معلقة في الهواء.

وفي الأثناء، هب الطفل الصغير لنجدة جدته التي طلبت مساعدته حيث أعاد رفع السُلم الأطول منه ثلاث أضعاف، مما أنقذ حياتها.

وفي البداية، صرخ الطفل بأنه لا يمكنه رفع السُلم، لكنه تمكن من الأمر في نهاية المطاف.

ولم يعرف أين وقعت هذه الحادثة بالتحديد في الصين.(سكاي نيوز عربية) 
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