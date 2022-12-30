هل يمكنكم إيجاد البيضة المخفية بين الصيصان؟... تعرفوا إلى هذا الوهم البصري الجديد





إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هو ما يجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.

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ويمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة. تُعرف الصور التي تخدع عقلك وتتحدى قدرتك على إدراك الأشياء باسم "الأوهام البصرية". الأوهام البصرية المعرفية والفسيولوجية والحرفية هي الأنواع الثلاثة للخداع البصري.إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هو ما يجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.ويمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة.

هل تريد اختبار مدى فعالية مهارات الملاحظة لديك؟ جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن.







اعثر على البيضة المخفية بين الدجاج في 9 ثوان.. تُظهر الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه مشهدًا في الغابة يمكننا فيه رؤية الصيصان بأعداد كبيرة.





هل وجدت البيضة في 9 ثوان؟ أنت مكلف بإيجاد البيضة بين الصيصان في 9 ثوان.



أفضل طريقة للعثور على بيضة في صورة الوهم البصري هذه هي الانتباه عن كثب إلى جميع مناطق الصورة. يمكن أن تكون البيضة موجودة في أي مكان في الصورة، وسيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف البيضة في الوقت المحدد.



شكل البيضة والصيصان متشابهان إلى حد ما، وبالتالي يصعب العثور على البيضة للوهلة الأولى.



البيضة ليست على الجانب الأيسر من الصورة. الآن، يمكنك تحسين البحث والبدء في البحث عن البيضة.



هل وجدت البيضة الآن؟ لم يتبق سوى بضع ثوان. ثلاث.. اثنتان.. واحدة.. و.. انتهى الوقت. كم منكم اكتشف البيضة الوحيدة في الصورة بنجاح؟ (العربية)