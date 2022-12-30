Advertisement

منوعات

هل يمكنكم إيجاد البيضة المخفية بين الصيصان؟... تعرفوا إلى هذا الوهم البصري الجديد

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1024453-638079973788264381.jpg
Doc-P-1024453-638079973788264381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعرف الصور التي تخدع عقلك وتتحدى قدرتك على إدراك الأشياء باسم "الأوهام البصرية". الأوهام البصرية المعرفية والفسيولوجية والحرفية هي الأنواع الثلاثة للخداع البصري.

إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هو ما يجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.
Advertisement

ويمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة.
هل تريد اختبار مدى فعالية مهارات الملاحظة لديك؟ جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن.
 


اعثر على البيضة المخفية بين الدجاج في 9 ثوان.. تُظهر الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه مشهدًا في الغابة يمكننا فيه رؤية الصيصان بأعداد كبيرة.


هل وجدت البيضة في 9 ثوان؟ أنت مكلف بإيجاد البيضة بين الصيصان في 9 ثوان.

أفضل طريقة للعثور على بيضة في صورة الوهم البصري هذه هي الانتباه عن كثب إلى جميع مناطق الصورة. يمكن أن تكون البيضة موجودة في أي مكان في الصورة، وسيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف البيضة في الوقت المحدد.

شكل البيضة والصيصان متشابهان إلى حد ما، وبالتالي يصعب العثور على البيضة للوهلة الأولى.

البيضة ليست على الجانب الأيسر من الصورة. الآن، يمكنك تحسين البحث والبدء في البحث عن البيضة.

هل وجدت البيضة الآن؟ لم يتبق سوى بضع ثوان. ثلاث.. اثنتان.. واحدة.. و.. انتهى الوقت. كم منكم اكتشف البيضة الوحيدة في الصورة بنجاح؟ (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-12-30
11:00 | 2022-12-30
08:00 | 2022-12-30
05:00 | 2022-12-30
02:00 | 2022-12-30
23:00 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website