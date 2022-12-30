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حادثة مؤلمة... وفاة طبيبة بسبب الكلاب الضالة!

Lebanon 24
30-12-2022 | 11:00
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شهدت منطقة حدائق الأهرام في مصر حادثا مؤلما، حيث توفيت سيدة من شدة الخوف من الكلاب الضالة في المنطقة، بعدما أصيبت بسكتة قلبية، دون أن يمسها كلب.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية ما رصدته كاميرات المراقبة، خلال هجوم الكلاب على الدكتورة نور سعيد محمد فرج، البالغة من العمر 33 سنة، أخصائية تحاليل، حيث ماتت من الفزع قبل وصولها إلى المستشفى لإسعافها. (روسيا اليوم)
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