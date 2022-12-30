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منوعات

بسبب "وشم بوتين"... اليكم ما حصل مع احد الفنانين

Lebanon 24
30-12-2022 | 23:01
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ألغى مسرح إيطالي، الجمعة، عرضا لراقص روسي بارز لأنه يرسم على صدره وكتفيه 3 وشوم للرئيس فلاديمير بوتين، بعد احتجاجات عبر الإنترنت على الظهور المقرر للفنان.

وكان الراقص سيرغي بولونين سيلعب دور البطولة في عرض باليه كان مقررا في الأصل عام 2019، وتم تأجيله مرارا بسبب جائحة كورونا.
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ماذا قال المسرح؟

• أعلن مسرح "آرتشيمبولدي" في ميلانو على موقعه الإلكتروني، إلغاء عرض بولونين المقرر في 28 و29 يناير، بسبب "الحملة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

• قال المسرح إن الإلغاء يمثل عملا من أعمال "المسؤولية السياسية والأخلاقية"، بالنظر إلى "مناخ التوترات والتهديدات".

• أوضحت متحدثة أن المسرح تعرض لحملة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الكثير من الرسائل السلبية عبر الإنترنت.

وبولونين أحد أبرز الأسماء في عالم الرقص، وهو أوكراني المولد لكنه حصل على الجنسية الروسية عام 2018.

وخلال جولة في أوزبكستان في سبتمبر، قدم بولونين عرضا مرتديا زيا عسكريا روسيا، وهو ما قوبل بتوبيخ من السلطات الأوزبكية التي قالت إنه خالف برنامجا متفقا عليه.(سكاي نيوز عربية) 
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