وقع داخل حفرة عمقها 30 مترا... هكذا تم انقاذه

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أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء في الأردن شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترا في منطقة نقب الدبور.ونجحت الفرق بإخراجهما سالمَين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنية بذلتها الفرق، واستخدمت خلالها المعدات المتخصصة، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين.وتم نقلهما إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.(عمون)