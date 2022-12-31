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منوعات
في العيد... سوبرماركت يُوزّع الخضار مجاناً
Lebanon 24
31-12-2022
|
08:00
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قررت إدارة متاجر "آزدا" توزيع أكياس من الخضار الطازجة بالمجان على المستهلكين والزبائن في بعض الفروع في بريطانيا، وذلك في محاولة لتقليل الهدر من الطعام الزائد الذي يوشك على انتهاء مدته وكثيراً ما تضطر المتاجر الى إتلافه إذا لم تتمكن من بيعه.
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وسلسلة متاجر "آزدا" هي واحدة من أكبر محلات بيع التجزئة التي تنتشر في كافة أنحاء بريطانيا وهي مملوكة لشركة "وول مارت" الأميركية العالمية.
وتشمل الخضروات التي تقوم بعض الفروع بتوزيعها مجاناً على الزبائن أكياساً من الجزر والقرنبيط والبطاطا وغيرها من الخضراوات.
وتحمل الأكياس لافتات كُتِب عليها: إننا نحب الطعام ولكننا لا نحب هدره، لذا يرجى أن تساعد نفسك؛ لأننا ملتزمون أيضاً بالتبرع بفائض الطعام في عيد الميلاد وطوال العام لمجتمعنا المحلي، الذي نأمل أن نقدم له أكثر من مليون وجبة خلال موسم الأعياد". (العربية)
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