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جريمة مروّعة في دولة عربيّة... قتل إبنه بعدما دهسه تحت قدميه!

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:14
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أقدم رجل يقطن في حي المرج بمحافظة القاهرة على قتل طفله الذي لم يتجاوز السادسة من العمر، وذلك بعد أن كسبت طليقته دعوى الحضانة، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.
 
وكانت التحقيقات قد كشفت أن الأب قد انهال على طفله بالضرب المبرح بعصا غليظة "الشومة" في جميع أنحاء جسده، وسط محاولات من الطفل للإفلات من بين يديه.
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واعترف الأب القاتل بأنه كان يدهس صغيره تحت قدميه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وعندها هرب إلى ابنه الأكبر من زواج آخر، والذي يقطن في حي الزواية الحمراء، رفض الأخير التستر عليه واشتبك مع أبيه قبل تسليمه إلى الشرطة.
 
وأكدت مروة، والدة الطفل بدر، في تصريحات لصحيفة "الفجر" المحلية أنها ذات يوم رأت جسد طفلها مشوها من شدة تعذيبه، فقررت رفع دعوى ضم حضانة الطفل لجدته، والدة الأم.

وأشارت الأم إلى أنها كانت قد أنجبت ابنها بعد 16 عاما من الانتظار، لافتة إلى أن والده حينما علم بحكم المحكمة الصادر بأحقية أسرة الأم في ضم حضانة الطفل، فقرر أن "يشعل النيران في قلبي وينتقم مني ويحرمني من طفلي الوحيد للأبد". (الحرة) 
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