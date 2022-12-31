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فنون ومشاهير

حرمان فنان بارز من تأديّة عرضه... ما علاقة بوتين؟ (صورة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 16:00
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ألغى مسرح إيطالي، عرضا لراقص روسي بارز لأنه يرسم على صدره وكتفيه 3 وشوم للرئيس فلاديمير بوتين، بعد احتجاجات عبر الإنترنت على الظهور المقرر للفنان.
وكان الراقص سيرغي بولونين سيلعب دور البطولة في عرض باليه كان مقررا في الأصل عام 2019، وتم تأجيله مرارا بسبب جائحة كورونا. (سكاي نيوز)
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