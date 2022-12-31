حرمان فنان بارز من تأديّة عرضه... ما علاقة بوتين؟ (صورة)

ألغى مسرح إيطالي، عرضا لراقص روسي بارز لأنه يرسم على صدره وكتفيه 3 وشوم للرئيس فلاديمير بوتين، بعد احتجاجات عبر الإنترنت على الظهور المقرر للفنان.

وكان الراقص سيرغي بولونين سيلعب دور البطولة في عرض باليه كان مقررا في الأصل عام 2019، وتم تأجيله مرارا بسبب جائحة كورونا. (سكاي نيوز)