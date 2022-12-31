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إعتقال مشتبه به في جريمة قتل 4 طلاب في أميركا!

Lebanon 24
31-12-2022 | 14:00
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أعلنت الشرطة عن إلقاء القبض على المشتبه به في جريمة قتل 4 طلاب من جامعة أيداهو في أميركا، يوم 13 تشرين الثاني الماضي.

وقال المدعي العام في مقاطعة لاتا، بيل طومسون، في مؤتمر صحفي إن اعتقال ب.ك، 28 عاما، جاء بعد التوصل بشكوى جنائية، تفيد بارتكابه 4 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى جناية سطو.
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وقال مصدر مطلع على القضية، إن علم الأنساب الجيني، ساعد المحققين في التعرف على المشتبه به، مضيفا أن التحقيقات اللاحقة التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون، أدت إلى تحديد هويته.

وأوضح مصدر آخر، أن المشتبه به، قاد سيارة بيضاء عبر البلاد إلى منزل والديه ببنسلفانيا، مبرزا أن الشرطة ركزت في تحرياتها على تواجده أو ذهابه إلى مسقط رأسه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن فريق مراقبة تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي من مكتب فيلادلفيا الميداني، كان يتعقبه لمدة أربعة أيام في المنطقة التي تم القبض عليه فيها. (الحرة)
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