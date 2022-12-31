"النوويّ واغتيال رئيس وغضب الأرض"... هذه أبرز توقّعات مايك فغالي للعام 2023 (فيديو)

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نشر مايك فغالي توقعاته للعام الجديد، واشار إلى أنها تحمل عدّة عناوين أبرزها تصفية الخلافات على المستوى الداخلي، والعربي والدولي كذلك.وتوقع فغالي أن تبدأ الحلول في بداية الربيع، حيث سيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي، ولفت إلى بداية البحث في التحالف العربي – العربي، وأكّد أن إسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف.كما توقع أن يحل النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية، إضافة إلى اغتيال رئيس أو غياب رئيس لإحدى الدول العظمى يشكل خطرا عالميا.وتوقع أيضا أن يكون الناتو أمام خسارة كبرى، وأن أوروبا خارج المعادلة وستجتاحها اضطرابات، وأشار إلى أن العام 2023 سيكون عصر الحكومات في القارة العجوز.وتوقع موجة هجرة عالمية إلى الدول العربية رغم الأوضاع.كما أفاد عن وجود انفجار كوني أو فتح بوابة زمنية سيحدث، متوقعا غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم، إضافة إلى "غضب الأرض"، وزلازل وتغيير مسارات على صعيد الكرة الأرضية. (روسيا اليوم)