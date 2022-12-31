16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"النوويّ واغتيال رئيس وغضب الأرض"... هذه أبرز توقّعات مايك فغالي للعام 2023 (فيديو)
Lebanon 24
31-12-2022
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر مايك فغالي توقعاته للعام الجديد، واشار إلى أنها تحمل عدّة عناوين أبرزها تصفية الخلافات على المستوى الداخلي، والعربي والدولي كذلك.
وتوقع فغالي أن تبدأ الحلول في بداية الربيع، حيث سيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي، ولفت إلى بداية البحث في التحالف العربي – العربي، وأكّد أن إسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف.
Advertisement
كما توقع أن يحل النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية، إضافة إلى اغتيال رئيس أو غياب رئيس لإحدى الدول العظمى يشكل خطرا عالميا.
وتوقع أيضا أن يكون الناتو أمام خسارة كبرى، وأن أوروبا خارج المعادلة وستجتاحها اضطرابات، وأشار إلى أن العام 2023 سيكون عصر الحكومات في القارة العجوز.
وتوقع موجة هجرة عالمية إلى الدول العربية رغم الأوضاع.
كما أفاد عن وجود انفجار كوني أو فتح بوابة زمنية سيحدث، متوقعا غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم، إضافة إلى "غضب الأرض"، وزلازل وتغيير مسارات على صعيد الكرة الأرضية. (روسيا اليوم)
منوعات
فيديو
Advertisement
الأكثر قراءة
حملات باسيل هدفها تمرير سلفة الكهرباء.. ودعم "نائب تويتر" بالونات أحقاد فارغة
Lebanon 24
حملات باسيل هدفها تمرير سلفة الكهرباء.. ودعم "نائب تويتر" بالونات أحقاد فارغة
01:00 | 2022-12-31
31/12/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"
Lebanon 24
نائبة تغييرية تعلن: هذا هو "رأس المافيا"
02:45 | 2022-12-31
31/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسعار حلوى ليلة رأس السنة في لبنان.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
هذه أسعار حلوى ليلة رأس السنة في لبنان.. إليكم الأرقام
15:53 | 2022-12-30
30/12/2022 03:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "إشتراك كهرباء".. إليكم ما سيجري إستثنائياً
Lebanon 24
لمن لديه "إشتراك كهرباء".. إليكم ما سيجري إستثنائياً
06:45 | 2022-12-31
31/12/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
Lebanon 24
خطوبة الممثل اللبنانيّ الشهير... تعرفوا إلى حبيبته الفنانة (صورة)
08:00 | 2022-12-31
31/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-12-31
إعتقال مشتبه به في جريمة قتل 4 طلاب في أميركا!
11:00 | 2022-12-31
بومة "ثلجية" نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام! (فيديو)
08:00 | 2022-12-31
في العيد... سوبرماركت يُوزّع الخضار مجاناً
06:14 | 2022-12-31
جريمة مروّعة في دولة عربيّة... قتل إبنه بعدما دهسه تحت قدميه!
05:00 | 2022-12-31
وقع داخل حفرة عمقها 30 مترا... هكذا تم انقاذه
02:00 | 2022-12-31
فئران "خارقة" تغزو البرلمان البريطاني... اليكم التفاصيل
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
31/12/2022 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
31/12/2022 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
31/12/2022 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact