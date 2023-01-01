الحمل:

يساورك الشك قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.

الثور

تتذمر من التأخير والانزعاج، وتبدو كأنك غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع والنقاش العقيم مع الزملاء.

الجوزاء

تكون ابتداء من هذا اليوم على موعد مع فترة من الهناء والعذوبة واللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.

السرطان

يبدأ الشهر مع قمر مكتمل في برجك فتطرح مجموعة من الأسئلة عليك، تكون مجبراً للإجابة عنها لتوضيح موقفك.

الأسد

تجهد لتوسيع مروحة نشاطاتك المهنية عبر إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع، متخطياً خلافات جانبية لا تحد من اندفاعك.

العذراء

تجبرك المستجدات المهنية والضغوط الزائدة إلى إيجاد وسائل جديدة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، وقد تتأثّر المشاريع سلباً.

الميزان

بعد الجهد الكبير الذي بذلته، تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.

العقرب

تسيطر عليك الحماسة الزائدة وتكون واثقاً بنفسك إلى أقصى حد، وباستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة.

القوس

تقدم على طرح أفكار جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين وتحقّق هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جداً.

الجدي

تتمتع بعدد كبير من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً.

الدلو

تتّهم أحد الزملاء بنيات سيئة وبمحاولة الاسيتلاء على بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنيّة.

الحوت

الوقت ملائم جداً لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وسترى أن أنّ جميع الزملاء المحيطين بك يساعدونك في ذلك. (السومرية)