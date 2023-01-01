مواليد هذه الأبراج سيكونون ملوك الحظ في بداية الـ 2023.. هل أنت من بينهم؟

مع بداية العام الجديد يأمل الجميع في أن تكون حياتهم الرومانسية رائعة. علما ان شهر كانون الثاني 2023 سيكون أفضل من المعتاد بالنسبة لبعض الأبراج التي تعتبر الأكثر حظاً في الحب وفقاً لتوقعات مي محمد.

فمن هي هذه الأبراج، وماذا يحمل لها شهر كانون الثاني2023؟

برج الحمل

تتمتع بحظوظ كبيرة في شهر كانون الثاني 2023. قد يكون لديك خطوبة أو قرار رسمي أو تحديد موعد لخطوبة أو لزواج، ويكون لديك مسؤولية عاطفية. إذا كنت غير مرتبط رومانسياً، فقد تتحول علاقة صداقة إلى حب. بالنسبة للأشخاص المنفصلين، يحاول الشريك السابق العودة، لكن حاذر من الماضي لأنّ الجديد أفضل لك.

برج الجوزاء

يعتبر شهر كانون الثاني 2023 مليئاً بالأخبار السارة بالنسبة لك، يتخلله استقرار عاطفي وإذا كانت هناك مشاكل بينك وبين الشريك فسوف تتحسن علاقتك. يكون كوكب الزهرة موجوداً في المنزل التاسع وهو منزل الحظ بالنسبة لك، وبالتالي تتمتع بحظوظ كبيرة واستقرار عاطفي. يكون الوقت مناسباً جداً للقاءات العاطفية وتكون هناك أخبار سارة متعلقة بمولود جديد قد يكون لديك تحديد لموعد زواج أو خطوبة.

برج العذراء

تتلقى أخباراً سارة تتعلق بمولود جديد وهذا سيدعمك أنت والشريك خاصةً إذا كان شريكك من الأبراج المائية أو برج الحمل أو من برج الجدي أو برج الميزان. يكون لديك اطمئنان عاطفي. بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون بعض المشاكل ستصلحون الأخطاء وتتحسن علاقتكم وتكونون متفاهمين أكثر. أما بالنسبة للأشخاص المنفصلين فستتمتع بالاستقرار العاطفي. فيما الغير المرتبطين سيكون لديك عروض عاطفية كثيرة جداً.

برج الميزان

تكون حياتك العاطفية رائعة جداً ومليئة بالدعم خاصةً إذا كنت مرتبطاً مع أبراج هوائية أو أبراج نارية. يكون الوضع بالنسبة لك إيجابياً جداً. تسود الأجواء الرومانسية، ويدعمك الشريك جداً في أمورك الشخصية وفي حياتك كما سيكون الشريك منبهراً بك ويدعمك في كافة التفاصيل ويقف بجانبك. يكون لديك قوة عاطفية تستمدها من شريكك وتتلقى الهدايا منه. مع وجود كوكب الزهرة في المنزل الخامس فسيُحقق الأشخاص المنتظرون مولود جديد رغبتهم. بالنسبة لغير المرتبطين عاطفياً سيكون لديك الكثير من الحب وسيكون لديك عروض عاطفية وربما لديك علاقة سابقة من الماضي قد تتجدد. أما الأشخاص المنفصلون فالماضي يريد العودة لكنك تكون حائراً بين الماضي والحاضر وبين علاقتك السابقة وعلاقتك الحالية.

برج الجدي

تتلقى أخباراً سارة في كانون الثاني 2023، وتنعم في استقرار عاطفي، كما لديك خطوبة أو زواج وتقارب مع الشريك، وتدخل في إطار مسؤولية جديدة كزواج أو مولود جديد. بالنسبة للمنفصلين، يكون الوضع العاطفي رائعاً جداً، سيحصل مصالحات وتقارب. تستعيد توازنك وتبدأ أمورك في التحسن وتأخذ قرارات أفضل وتبحث على عدم الخسارة وعلى كسب الشريك الحالي.

برج الدلو

تُعتبر من أكثر الأبراج حظاً على الصعيد العاطفي في شهر كانون الثاني 2023. يُحسّن كوكب الزهرة الموجود في برجك من أمورك العاطفية وقد يكون لديك خطوبة أو زواج وتكون قادراً على جذب من حولك وتخطف قلوب الآخرين ويكون لديك عروض واهتمامات عاطفية. يحاول الحبيب السابق العودة ويحوم حولك. تهتم بمظهرك جداً وتكون أنيقاً وجميلاً جداً ومهتماً بنفسك، وواثقاً من نفسك وهذا سيجعلك من أكثر الأبراج المحسودة.

برج الحوت

يكون لديك جديد أو ربما خطوبة أو زواج أو مولود جديد. يكون لديك علاقات صداقة تتحول إلى علاقة حب، لكن من الممكن أن تواجه رفضاً من العائلة. رغم أنه سيكون لديك تحسن في الشأن العاطفي إلا أنه لديك تحذيرات أيضاً، بسبب وجود كوكب الزهرة في المنزل الثاني عشر، لذا يجب أن تكون حذراً وتبعد عن القيل والقال وتبتعد عن الأطراف التي تحاول التدخل في علاقتك. (الجميلة)