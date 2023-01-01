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أمام المارة وبوضح النهار.. فيديو فاضح لشاب وفتاة على جسر في بلد عربي!

Lebanon 24
01-01-2023 | 08:00
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تم تداول فيديو على نطاق واسع يتضمن مشاهد فاضحة وغير أخلاقية بين شاب وفتاة على جسر رئيسي في مصر، وفي وضح النهار ما أثار ضجة كبيرة وعاصفة من الغضب.

 

وتداول مغردو مواقع التواصل فيديو لشاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا على جسر في العاصمة المصرية القاهرة وأمام المارة في وضح النهار، فيما قامت الفتاة بتنبيه الشاب ولفت نظره للابتعاد عنها بعد اكتشافها وجود أعين تراقبهما.

 

وأثار الفيديو عاصفة كبيرة من الغضب بسبب جرأة الشاب والفتاة على ممارسة هذا الفعل غير الأخلاقي في وضح النهار ودون خوف أو محاولة للتستر أو الحياء، فيما طالب المغردون بسرعة تحديد هويتهما والقبض عليهما وإحالتهما لمحاكمة عاجلة.

 

من جانبها بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو ومعرفة ملابساته وتوقيته حيث يبدو أن الواقعة حدثت الصيف الماضي على جسر روض الفرج في القاهرة.

 

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على الشاب والفتاة ووجهت لهما تهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى أحد الكباري بمنطقة الساحل شمال القاهرة.

 

وأفادت التحريات، بأن الشاب والفتاة، طالبان بالمرحلة الثانوية، وأن الشاب يُدعى ي.م، والفتاة تُدعى ن.ك، ويقيمان في منطقة الشرابية واعترف الشاب والفتاة بارتكابهما للجريمة مؤكدين أنهما يرتبطان بعلاقة عاطفية، وتم إحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق. (العربية)

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