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هجوم مروع: نمر يغدر بمدربه في سيرك.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:00
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في حادث مروع، نجا مروض حيوانات مفترسة من هجوم غادر، عندما باغته نمر وانقض عليه أثناء أداء حركات استعراضية في سيرك إيطالي، يوم الخميس الماضي.

 

وتعرض المدرب إيفان أورفي (31 عاما) للهجوم من الحيوان المفترس، في سيرك "مارينا أورفي" بمقاطعة ليتشي جنوبي إيطاليا.

 

وتظهر لقطات مروعة لحظة الهجوم، حيث تسلل النمر من خلف المدرب الذي كان يعطي تعليمات لنمر آخر، وسحبه إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.

 

ونقل المدرب إلى المستشفى مصابا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع، لكنه نجا لحسن حظه من إصابات كادت تهدد حياته وغادر المستشفى في وقت لاحق.

 

 

 
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وعزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية. (سكاي نيوز)

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