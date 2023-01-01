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عرض ليلة رأس السنة يدخل "غينيس".. دولة تذهل العالم!

Lebanon 24
01-01-2023 | 07:12
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وثّقت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات "الدرونز" واللذين امتدّا إلى نحو 60 دقيقة تقريباً.
 
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وشهدت فعاليات المهرجان عروضاً استثنائية في مقدّمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي استمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة وحطّم ثلاثة أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.
 
 
وقدّم المهرجان أيضاً أضخم عرض لطائرات "الدرونز" الذي حطّم رقماً قياسيّاً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون، حيث رسمت رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيّق.
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