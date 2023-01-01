توقعات ماغي فرح للابراج.. هؤلاء الاكثر حظا!

أطلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ليلة رأس السنة عبر شاشة الـLBCI، معلنة توقّعاتها للأبراج خلال العام 2023، وكشفت من ستكون الابراج الاكثر حظا:

برج الحمل

عن مولود برج الحمل، قالت فرح إن السنة الجديدة ستكون جيّدة بالنسبة له وتحمل له تغييراً، سفراً، نشاطاً جديداً وعملاً جديداً. وقالت ان جوبيتر دخل في برجه، وسيشكل له دعما في اذار ومرتبة عالية. وكشفت ان السفر سيكون صديقه في العام الحالي وتحديدا ابتداء من نيسان. وسيرع في الاعمال التجارية والصناعية.

وكشفت فرح أن شهري تشرين الأول والثاني هما الأفضل لمولود برج الحمل.

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وعلى الصعيد العاطفي كشفت انه سيكون العام الافضل للحمل، ويؤثر على مواليد الحمل ويتعرفون على حب جديد او لقاء استثنائي. ومن اكثر المحظوظين ولكن انتبهوا الى صحتكم.

برج الثور



وكشفت فرح أن مولوج برج الثور أمام فرص كثيرة ناجحة وأعمال جديدة، لافتة الى وجود شراكة وتألّق تجاري وترقية في مجال العمل أو انتقال الى مركز أقوى. وبالنسبة الى برج الثور قالت ماغي فرح إن سنة 2023 "هي سنة الخروج من الأزمات" لمولود برج الثور. وهو اول برج سيخرج من الازمة، واعتبارا من ايار تنتهي الازمة، وسيحلقون الى الفرص الناجحة.وكشفت فرح أن مولوج برج الثور أمام فرص كثيرة ناجحة وأعمال جديدة، لافتة الى وجود شراكة وتألّق تجاري وترقية في مجال العمل أو انتقال الى مركز أقوى.

وعلى الصعيد العاطفي كشفت ان هناك مشاريع كبيرة ولكن يوجد بعض الصعوبات، ولكن ينجحون في حياتهم. وقد يولد حب من الخارج. وصحيا التوقعات جيدة ولكن يجب ان ينتهبوا من آلام المعدة.





برج الجوزاء

ووصفت فرح سنة برج الجوزراء بانها ستكون "بين الرجاء والشقاء". ولفتت فرح، الى أن السنة الجديدة ستكون جيّدة لبرج الجوزاء لكنّه سيكافح أيضاً. فعندما يدخل سيتورن الى برج الحوت سيخلق هذا التناقض، لذلك قد يكون هناك صعوبات معينة، ولكن في اذار هناك انفراجات. ولكن بالاجمال هناك لقاء مهم مع شخص اجنبي في الاشهر الاولى له علاقة بعمل او دراسة ما.

وفي شهر نيسان الموعد المنتظر لارتباط مميز جدا.







برج السرطان

كشفت فرح أن مولود برج السرطان سيكون أكثر انطلاقاً في الحب لعام 2023. وسنة جيدة بانتظاره ومجالات وحظوظ وبدائل عن اعمال سابقة. ومواليد السرطان حذرون بالمجمل، وهناك مجالات امامه وحظوظ كبيرة وينتقل الى عمل يهمهم ويحلمون به. لا يوجد ولا اي شهر غير جيد او سلبي، تؤكد فرح انه من بين الابراج المهمة والمحظوظة لهذا العام. صحيا انتبهوا الى الوضع النفسي.برج السرطانكشفت فرح أن مولود برج السرطان سيكون أكثر انطلاقاً في الحب لعام 2023. وسنة جيدة بانتظاره ومجالات وحظوظ وبدائل عن اعمال سابقة. ومواليد السرطان حذرون بالمجمل، وهناك مجالات امامه وحظوظ كبيرة وينتقل الى عمل يهمهم ويحلمون به. لا يوجد ولا اي شهر غير جيد او سلبي، تؤكد فرح انه من بين الابراج المهمة والمحظوظة لهذا العام.

والاشهر الاولى يجب ان ينتبه الى صحته.

برج الاسد

وقالت فرح إنّ سنة 2023 أفضل بكثير من السنة الماضية لمولود برج الأسد وبانتظاره قرارات ومغامرات ستُؤثر عليه إيجابياً.

وأشارت فرح إلى أنّ الحب والعمل بانتظار برج الأسد هذه السنة وتختلف الفرص التي ستتوفّر له بين القسمين الأول والثاني من السنة.



برج العذراء

وعن مولود برج العذراء، قالت فرح إن السنة الجديدة ستكون "غنيّة بالأحداث" مشيرةً إلى أنّ مولود برج العذراء سيشهد بداية سنة دقيقة بخاصةٍ من آذار حتّى أيّار.



ولفتت ماغي فرح إلى أنّ كوكب الحظ سيُرافق برج العذراء بعد شهر أيّار.



برج الميزان

وعما ينتظر مولود برج الميزان، فقالت إنّ تحدّيات جديدة بانتظار مولود برج الميزان مع تراجع في الإيجابيات من فترة إلى أخرى.

ونصحت ماغي فرح مولود برج الميزان بالانتباه إلى صحّته بخاصّةٍ بما يخص الجهاز الهضمي والتناسلي والكلى والاسنان.





برج العقرب

عن برج العقرب، قالت إنّ السنة بشكلٍ عام جيّدة ومسؤوليات كبيرة وضاغطة بانتظاره. وتنصح فرح مولود برج العقرب بعدم القيام باستثمارات عشوائية هذه السنة والانتباه من الانقلابات والخيبات.



برج القوس

وتكلّمت ماغي فرح عن برج القوس قائلةً: "على الصعيد المهني، يتسلم برج القوس هذا العام مهاماً جديدة مع فرص عمل جديدة"، وبالتالي فإن "الأولوية تأتي للوضع المالي وذلك ابتداءً من شهر آذار ويكون ناجحاً في مجالات السوائل والصيدلة والأدوية والصناعة والتجارة".

أما على الصعيد العاطفي، فقد أعلنت أنه "ممكن أن يتم الزواج أو الارتباط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد". وأضافت "الفترة العاطفية الأجمل لبرج القوس ستمتدّ لمدة 4 أشهر بين حزيران وتشرين الأول، وتكون هذه سنة "الحبّ المُطلق" لبرج القوس والغرام من النظرة الأولى، ولكن بدوره يكون متطلباً وحذراً قليلاً. وفي حال الزواج من الممكن أن يمرّ برج القوس بأزمة زوجية ويتخذ قراراً مصيرياً". ولفتت ماغي فرح إلى أن برج القوس سيُعالج كلّ طارئ ودواء على الصعيد الصحي، كما سينجح في الحصول على الأمور الّتي يبتغيها في عام 2023.





برج الجدي

هذه السنة ستكون بمثابة "سنة التغيرات الكبرى" لبرج الجدي.

وبدأت ماغي فرح بالتحدث عن الصعيد المهني وقالت: "يواجه برج الجدي في الشهرين الأولين من العام الجديد بعض المواقع السيئة حيث يكون "جوبيتر" في الحمل، ولكن يبتعد عنه "ساتورن" في آذار".



وتابعت "أما في أيار فيدخل كوكب الحظّ إلى برج مهمّ للجدي وهو برج الثور. والجدي هذا العام سيجني أموالاً طائلةً ويصبح ثرياً أو مشهوراً أو ينطلق في مشروع جديد وستكون المهام سهلة جداً أمامه".



وعلى الصعيد العاطفي، "فيعيش برج الجدي مشاعر كثيفة مع انفعالات ضخمة، ويشهد زواجاً وولادات في حياته وعلاقات مميزة وارتباطات محتملة"، بحسب ماغي فرح.



وقالت ماغي فرح عن برج الجدي: "على الصعيد الصحي، يجب عليه الانتباه لأمنه وسلامته من كانون الثاني إلى أيار. ويواجه الجدي مشاكل صحية في العظام والظهر، ويُخشى من أوجاع في الجهاز التنفسي".



وختمت ماغي فرح قائلةً: "إنها سنة ثورية لبرج الجدي ولكنها ستكون جيدة جيداً".



برج الدلو

وعن مصير برج الدلو لعام 2023، قالت ماغي فرح: "سيعيش برج الدلو المرارة في القسم الأول من العام الجديد ولكن الأمور ستصبح أفضل مع حلول الصيف".

أما عاطفياً، فيستعيد برج الدلو استقلاليته ويعيش أجواء رومانسية جداً، ولكنها ليست سنة الارتباط، وفقاً لعالمة الفلك ماغي فرح.



ونصحت ماغي فرح برج الدلو بالانتباه من بعض الاختبارات خلال العام المقبل، وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على صحته كي لا يؤدي إلى أمراض في جسده.



برج الحوت

أما الحوت فـ"يتمتع بحاسة سادسة ويشعر بالناس إلا أنه لا يظهر ذلك للآخرين".

وأضافت "مسؤوليات جديدة قد تُشعر برج الحوت بالإرهاق وتُبدل بشخصيته خلال العام المقبل".



وعلى الصعيد العاطفي والصحي، أوضحت ماغي فرح أن برج الحوت قد يشهد الحبّ والزواج، وقد يقع في شباك الحبّ أثناء السفر مع أشخاص يعيشون خارج محيطه في عام 2023.



ونصحت ماغي فرح برج الحوت بالانتباه إلى التعرض للتعب والارهاق وعدم الاستهتار بالصحة والمحافظة على سلامة الأعصاب.