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آخر دولة تحتفل بالعام الجديد.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
01-01-2023 | 09:16
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إحتفلت معظم دول العالم بقدوم العام 2023، لكن دولة واحدة "معزولة" تحتفل في الاول من كانون الثاني بالعام الجديد وتعتبر الأخيرة التي تقوم بذلك سنوياً.

 
وتعدّ جزيرة ساموا الأميركية المكان الأخير في العالم الذي يرحب بالعام الجديد. 
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ويقطن ساموا الأميركية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهراً من يوم الاول من كانون الثاني بتوقيت غرينتش.


وبالإضافة لهذه الدولة، هناك جزر غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد، لكنها خالية تماماً من السكان، وهي جزيرتا بيكر وهولاند.
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