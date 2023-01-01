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بائعة عربية حديث مواقع التواصل.. ما قصّتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2023 | 11:00
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نالت امرأة مغربية تبيع الفطائر في مدينة مراكش، إعجاباً واسعاً، في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت وهي تتحدث الإنكليزية مع سائح برتغالي حرص على توثيق المحادثة من خلال مقطع فيديو.


وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يظهر لطيفة نجوي، وهي امرأة في الخمسين من العمر،  بينما كانت تعرض على السائح البرتغالي، فطيرة تبيعها في المحل تُعرف محليا باسم "المسمن".
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واستطاعت البائعة، أن تسأل السائح حول مواصفات الفطيرة التي يريدها، وما إذا كان يأكلها بطعم حار، ثم استفسرت منه عن المكونات التي يريدها.


وتبيع المرأة، ما يعرف بـ"المسمن المعمر"، وهو فطيرة تضم عدة طبقات رقيقة، يجري حشوها بمكونات مثل الزيتون والبصل والشحم.


وإثر انتشار الفيديو، أجرت لطيفة عدة مقابلات مع منابر محلية، قائلة إنها تتحدث الفرنسية بشكل أفضل، لكنها تتواصل بالإنكليزية في حدود ما يتيحه العمل، فضلا عن قدر من اللغة الإسبانية.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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