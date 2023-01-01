أحداث مخيفة... اليكم ابرز توقعات نوستراداموس للعام 2023

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كتب نوستراداموس في حياته 6338 توقعا، إلا أن ما ذكره بشأن سنة 2023، لن يسّر كثيرين حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير سلّط الضوء على نبوءات الاسم المثير للجدل، والقلق بسبب توقعاته العابرة للأزمان، التي تحقق بعضها.توقعات نوستراداموس لعام 2023:- سيواجه العالم "حربا كبيرة" أخرى ودمارا اقتصاديا في عام 2023، وفقا لتوقعات عالم التنجيم في القرن السادس عشر. يأتي توقع نوستراداموس وسط صراع متصاعد بين أطراف القوى في العالم، روسيا والعالم الغربي.- "الضوء على المريخ سوف ينطفئ".. هذا التوقع "المبهم" قد يرتبط بالرحلات المتزايدة من الأرض للمريخ، وقد يتعلق باكتشاف جديد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".- سيرتفع مكيال الحنطة حتى يأكل الرجل رفيقه".. هذا التوقع المخيف بارتفاع الأسعار في 2023، يبدو واقعيا جدا، ومطابقا للتضخم المالي والأزمة الاقتصادية التي ندخل بها العام الجديد.- "ستصبح الأرض الجافة أكثر جفافا، وستكون هناك فيضانات عظيمة"، هذا التوقع واقعي أيضا، مع تفاقم أزمة المناخ، وازدياد الجفاف والحرائق، وتزايد الفيضانات حول العالم. أوروبا بالفعل شهدت أسوأ جفاف لها منذ 500 عاما في عام 2022.وحظيت نبوءات نوستراداموس المدرجة في كتابه Les Propheties بشعبية كبيرة، خصوصا بعد نجاحه في توقع موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي أدولف هتلر، وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي، في تلميحات لهذه الشخصيات والأحداث. (سكاي نيوز)