ظهورها يشكل لغزاً.. شاهد بومة نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام

شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.



وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأميركية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.

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ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.



وشوهد الطائر عدة مرات على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية.



يذكر أن البومة الثلجية موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشا أبيض مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.