Advertisement

منوعات

ظهورها يشكل لغزاً.. شاهد بومة نادرة تظهر بعد تخفيها 100 عام

Lebanon 24
02-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1025038-638082030440134242.jpg
Doc-P-1025038-638082030440134242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوهدت بومة ثلجية نادرة ذات ريش أبيض تستوطن عادة القطب الشمالي على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

وأكد مراقبو الطيور من جميع أنحاء الولاية الأميركية الذين توقفوا لساعات لمحاولة تصوير ومشاهدة الطائر النادر، أن هذا الطائر لم يرصد سابقا في هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام.
Advertisement
ولا يزال المسار الذي تتبعته البومة لقطع أكثر من 2000 ميل نحو الجنوب قادما من القطب الشمالي يشكل لغزا بالنسبة للخبراء، حيث تعيش هذه الطيور فقط في المناطق القطبية.

وشوهد الطائر عدة مرات على مدار الأسبوع في عدد من المناطق على أسطح الأبنية، الأمر الذي أثار فضول المارة بسبب شكله الملفت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

يذكر أن البومة الثلجية موطنها الأصلي في التندرا في القطب الشمالي، وتمتلك ريشا أبيض مع بعض النقط السوداء (مرقطة)، الأمر الذي يسمح لها بالتخفي في الثلوج، ويتواجد منها حاليا على قيد الحياة 30 ألف واحدة فقط، بحسب التقديرات.

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-01-02
11:00 | 2023-01-02
08:00 | 2023-01-02
05:00 | 2023-01-02
04:08 | 2023-01-02
03:33 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website