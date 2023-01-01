الحمل

القمر المكتمل في برج السرطان يولد مشكلة مهنية أو يضعك أمام خيارين أحدهما صعب، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى حسم أمرك قبل فوات الأوان

الثور

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الجوزاء

القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن صفقة مالية توجب عليك التفكير ملياً قبل الإقدام عليها لكي تكون النتائج في مصلحتك

السرطان

تكون الأجواء في العمل مريحة إلى أقصى حد وتساعد في إنجاز المشاريع المطلوبة منك على أكمل وجه

الأسد

القمر المكتمل في برج السرطان يضطرك إلى المشاركة في العمل وتأمين فرص النجاح وخلق نوع من الانسجام التام بين الزملاء

العذراء

القمر المكتمل في برج السرطان يعرضك لمواجهة شرسة مع زميل لا يشاطرك وجهة النظر ذاتها

الميزان

في حال وجدت نفسك قلقاً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك

العقرب

القمر المكتمل في برج السرطان مناسب لك، فلا تستسلم أمام الضغوط واسع وراء الهدف الذي حدّدته لنفسك

القوس

يكتمل القمر في برج السرطان، فتتعكر مزاجيتك في العمل وتؤدي إلى صدامات مع الزملاء تجعلهم يتجنبونك باستمرار

الجدي

القمر المكتمل في برج السرطان يدعوك إلى حل الخلافات الصغيرة التي حصلت نتيجة بعض التسرّع، فحاول معالجة الأمور قبل تفاقمها

الدلو

يكتمل القمر في برج السرطان ويتحدث عن مشروع يستحوذ على قسم كبير من تفكيرك واهتمامك لأنك تعلق عليه أملاً كبيراً

الحوت

القمر المكتمل في برج السرطان، متناغماً مع جوبيتير ومركور وفينوس، يساند مشاريعك كي تستطيع إنجاز المطلوب منك على أكمل وجه

القمر المكتمل في برج السرطان يبشر بجديد ممتع تكون أجواءه رائعة على صعيد العلاقة المهنية والصداقات الوفية