Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
01-01-2023 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1025097-638082378589664298.jpg
Doc-P-1025097-638082378589664298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
القمر المكتمل في برج السرطان يولد مشكلة مهنية أو يضعك أمام خيارين أحدهما صعب، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى حسم أمرك قبل فوات الأوان
الثور
القمر المكتمل في برج السرطان يبشر بجديد ممتع تكون أجواءه رائعة على صعيد العلاقة المهنية والصداقات الوفية
Advertisement
الجوزاء
القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن صفقة مالية توجب عليك التفكير ملياً قبل الإقدام عليها لكي تكون النتائج في مصلحتك
السرطان
تكون الأجواء في العمل مريحة إلى أقصى حد وتساعد في إنجاز المشاريع المطلوبة منك على أكمل وجه
الأسد
القمر المكتمل في برج السرطان يضطرك إلى المشاركة في العمل وتأمين فرص النجاح وخلق نوع من الانسجام التام بين الزملاء
العذراء
 القمر المكتمل في برج السرطان يعرضك لمواجهة شرسة مع زميل لا يشاطرك وجهة النظر ذاتها
الميزان
في حال وجدت نفسك قلقاً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك
العقرب
القمر المكتمل في برج السرطان مناسب لك، فلا تستسلم أمام الضغوط واسع وراء الهدف الذي حدّدته لنفسك
القوس
يكتمل القمر في برج السرطان، فتتعكر مزاجيتك في العمل وتؤدي إلى صدامات مع الزملاء تجعلهم يتجنبونك باستمرار
الجدي
القمر المكتمل في برج السرطان يدعوك إلى حل الخلافات الصغيرة التي حصلت نتيجة بعض التسرّع، فحاول معالجة الأمور قبل تفاقمها
الدلو
يكتمل القمر في برج السرطان ويتحدث عن مشروع يستحوذ على قسم كبير من تفكيرك واهتمامك لأنك تعلق عليه أملاً كبيراً
الحوت
القمر المكتمل في برج السرطان، متناغماً مع جوبيتير ومركور وفينوس، يساند مشاريعك كي تستطيع إنجاز المطلوب منك على أكمل وجه
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-01-02
11:00 | 2023-01-02
08:00 | 2023-01-02
05:00 | 2023-01-02
04:08 | 2023-01-02
03:33 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website