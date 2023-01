أضع نفسي مكان الآخر... صفة تتميز فيها النساء أكثر من الرجال

Advertisement

تقول الصورة النمطية القديمة إن النساء حساسات، في حين أن الرجال غالبا ما يخطئون في قول الشيء الخطأ لأنهم يفشلون في الملاحظة عندما يكون شخص ما منزعجا أو مستاء.لكن إحدى الدراسات تشير إلى أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، حيث تُظهر أن النساء يبدين أفضل حقا في اكتشاف مشاعر الآخرين.ونظرت الدراسة في أكثر من 300 ألف شخص في 57 دولة، أظهر كل منهم 36 صورة مقصوصة للعيون، كجزء من اختبار "قراءة العقل في العيون".وطُلب من هؤلاء الأشخاص اختيار المشاعر الصحيحة التي يشعر بها الشخص الذي تم تصوير عينيه، من قائمة من أربعة مشاعر.وتضمنت هذه المشاعر الصريحة مثل الرعب والارتباك، وكذلك المشاعر الخادعة مثل الإحراج والعصبية وعدم الارتياح والرضا.وفي معظم البلدان، سجلت النساء درجات أفضل من الرجال في المتوسط في اكتشاف المشاعر بشكل صحيح.وقال ديفيد غرينبيرغ، الذي قاد الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences، وهو مقيم في جامعة بار إيلان في إسرائيل وباحث مشارك فخري في جامعة كامبريدج: "تقدم نتائجنا بعض الأدلة الأولى على أن الظاهرة المعروفة - أن الإناث في المتوسط أكثر تعاطفا من الذكور - موجودة في مجموعة واسعة من البلدان في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا قول ذلك بثقة إلا باستخدام مجموعات بيانات كبيرة جدا".وتعد الدراسة الأكبر من نوعها على الإطلاق للنظر في "نظرية العقل"، والتي تعني التعاطف المعرفي، أو القدرة على وضع نفسك في مكان شخص آخر وتخيل ما يفكر فيه أو يشعر به.ويبدو أن النساء أفضل في هذا من الرجال من سن 16 حتى سن 70 - الحد الأقصى للعمر الذي نظرت فيه الدراسة.ويشير الباحثون إلى أن العوامل البيولوجية والاجتماعية تلعب دورا.ووجد الباحثون انخفاضا في تعاطف النساء بعد سن الخمسين، والذي قد يكون مرتبطا بالتغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان هذا يلعب أي دور.ويبدأ تعاطف الرجال، بناء على نتائج الاختبار، في الانحدار بعد سن 58.وتم تأكيد النتائج، من اختبار التعاطف الذي تم إجراؤه باللغة الإنجليزية، في نتائج الاختبار من مجموعة منفصلة من الأشخاص قاموا بنفس المهمة بثماني لغات أخرى.وتم تأكيده أيضا في أكثر من ثلاث مجموعات بما في ذلك أكثر من 7000 شخص.وتختلف القدرة على التعاطف مع الآخرين باختلاف الأشخاص، وهي وراثية جزئيا، ولكنها صعبة بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من الخرف والتوحد ومشاكل الصحة العقلية مثل الفصام واضطرابات الشخصية.( ديلي ميل)