الفكاهة والمزح في أماكن العمل... اليكم بعض المعلومات

يمكن أن يؤدي استخدام الفكاهة في مكان العمل إلى تعزيز معنويات الفريق، بل جعل العمل أكثر متعة وكذلك تخفيف التوتر عندما يكون العمل صعبًا أو مرهقًا، وأيضًا المساعدة في بناء الثقة بين المجموعات، ويمكن للدعابة المرحة أن تجعل القادة يبدون أكثر ودًّا وقابلية للتواصل.
وكما هو شائع، فإن الضحك يعدّ أفضل دواء، ولا سيما في بيئة العمل، تمامًا مثل أي دواء، إذ يعمل بفعالية عند استخدامه الاستخدام الصحيح ويُجنى منه إيجابيات عدة.
وترى المستشارة وخبيرة الإتيكيت راما عساف العساف أن النجاح مرتبط ببيئة العمل ارتباطا وثيقا، فكلما كانت البيئة محفزة على الإبداع ساعدت على الإنتاج المتقن. ولا بد من إدراج حس الفكاهة أثناء العمل لجعل المكان يتسم بالمرونة والإيجابية لتحسين جودة بيئة العمل. ولكن أي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده وهو ما ينطبق على الفكاهة في العمل؛ ولذلك علينا الحرص أن يكون الحديث والفكاهة في الوقت المناسب.
وتضيف العساف -في حديثها إلى الجزيرة نت- أن "الأشخاص الذين يتحلّون بروح الدعابة تتولد لديهم ثقة بأنفسهم وقدرة على حل المشكلات ومهارة التحدث أمام الجمهور، وكذلك لديهم القدرة على جعل بيئة العمل أكثر متعة بهدف تخفيف التوتر الناتج عن الضغوط".
لكن، في المقابل ترى العساف أن الفكاهة في العمل كما لها إيجابيات فلها سلبيات أيضًا، مثل:
لا يجوز استخدام الفكاهة أسلوب تعامل دائم، فالتحلّي بالرصانة والجدّية مطلوب في كثير من المواقف العملية.
لا يجوز استخدام الفكاهة على نحو مبالغ فيه أثناء الحديث مع زملاء العمل، كي لا تصبح مملة.
لا يجوز استخدام الفكاهة على حساب شخص آخر، فالفكاهة وخفة الظل مختلفتان عن السخرية والتنمّر.
في التعامل مع زملاء العمل، فإن من الذكاء معرفة الوقت المناسب للحديث أو إدراج الفكاهة فيه.
لا يجوز استخدام الفكاهة مبررا لسوء الفهم أو الاختلاف في الرأي.
لا يجوز استخدام الفكاهة لفض نزاع بين اثنين.
ذكر الموقع ذاته أن بعض النكات قد تجلب الخلافات بين فريق العمل. ولتفادي ذلك، قدم النصائح التالية:
لا تستخدم أبدًا الدعابة التي تسخر من زملائك في العمل أو العملاء أو المنظمة أو تشوّه سمعتها.
الامتناع عن النكات حول الموضوعات والأحداث التي لا تزال في العناوين الرئيسة أو الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يشعر المستمعون أنه من السابق لأوانه الضحك عليها.
كن حذرًا بشأن الظهور بمظهر مرهف عندما يعمل الآخرون في وضع الأزمة، قد يرى أعضاء فريقك أو زملاؤك في العمل أنك مهتم أو متأثر لموقفهم. (الجزيرة)