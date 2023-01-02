Advertisement

منوعات

فيديو يوثق جريمة بشعة.. دفعت ابنة الـ 3 سنوات على "قضبان القطار" فجأة شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
02-01-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1025183-638082537343836524.png
Doc-P-1025183-638082537343836524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وثقت كاميرات المراقبة في محطة للقطارات بولاية أوريغون الأميركية، حادثة مروعة حيث قامت امرأة بدفع طفلة لا تتجاوز الثالثة من عمرها، على السكة الحديدية، قبل أن ينقذها أحد المارة في الوقت المناسب.

 

وكانت الطفلة تقف بجوار والدتها على الرصيف، في انتظار وصول القطار بمحطة بورتلاند، فيما جلست بريانا ليس وركمان (32 عاما)، على كرسي خلفهما، لتقوم فجأة ودون أي مبرر، بالتحرك بسرعة من مقعدها لتدفع الطفلة صوب السكة الحديدية.

 

وسقطت الطفلة على وجهها أولا على القضبان، ليهب بسرعة الرجل الذي كان يجلس بجوارها لإنقاذها، إلى جانب الأم.

 

وقالت إدارة شرطة مقاطعة مولتنوماه في بيان، إن الطفلة "عانت من صداع شديد وعلامة حمراء على جبهتها نتيجة اصطدام وجهها بقضبان السكة الحديدية".

 

Advertisement
 
 

وأضافت أن وركمان، وهي مشردة، محتجزة دون إمكانية الإفراج عنها بكفالة، بعد استدعائها، الخميس الماضي.

 

واشارت الشرطة إلى أن الطفلة لم ترتكب أي عمل أو تصرف من شأنه إثارة وركمان، لكي ترتكب الأخيرة ما قامت به من دفع الطفلة إلى مسار القطار.

 

ووجهت عدة اتهامات للمرأة، من بينها محاولة اعتداء من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الثالثة، والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور. (سكاي نيوز)

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-01-02
11:00 | 2023-01-02
08:00 | 2023-01-02
05:00 | 2023-01-02
04:08 | 2023-01-02
02:00 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website