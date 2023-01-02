خلال شهر واحد تناول 124 وجبة "كباب".. هذا ما حلّ به (صور)

خلال شهر واحد التهم رجل بريطاني عاشق للطعام 124 وجبة من الكباب، مسجلاً بذلك مستوى قياسيا من اللحوم التي التهمها، حيث انها تحتوي على نحو ربع مليون سعرة حرارية، إلا أن الرجل كشف أنه شعر بتحول "جسدي ونفسي" بعد تناول هذه الكمية الضخمة من اللحوم.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، فإن الرجل يُدعى ديس بريكي ويبلغ من العمر 36 عاماً، وهو من مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، وكان طوال شهر كامل يلتهم 4 وجبات من الكباب في المساء ثم ينام.

ويقول بريكي إنه أصيب في نهاية المطاف بضرر "نفسي وجسدي" بعد تناوله هذه الكمية من اللحوم التي تحتوي على نحو 250 ألف سعرة حرارية.

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وبريكي مهندس وهو أب لطفلين لكنه يقول إنه محب للطعام، ويُفضل تناوله في ساعات المساء والليل، حتى إنه فضل "عدم تناول العشاء الذي لا يتضمن المشاوي في ليلة عيد الميلاد، وذلك لإفساح المجال لمزيد من الأطباق الشهية في وقت متأخر من الليل".

ويضيف بريكي أنه يشعر بشعور كبير من "الإنجاز"، حيث إنه نجح في جمع ألف جنيه إسترليني من أجل أعمال خيرية، ويؤكد أنه يخطط الآن "للتقاعد من تحديات الأكل الشديدة".

وقال: "لن أفعل ذلك مرة أخرى. هذه رقصتي الأخيرة. أنا الآن أتقاعد.. لقد استمتعت بالطعام، لكنه يؤلمني جسدياً. لقد شعرتُ بالحماقة. لا أحصل على أي فاكهة، ولا خضراوات، ولا تغذية. لم أستطع أكل أي شيء آخر".

وكان بريكي قد التهم هذه الكمية من الكباب كنتيجة لدخوله فيما يُسمى "تحدي الأكل الملحمي"، وهو عبارة عن مسابقة أو تحدٍ للأكل، لكن الأمر انتهى به إلى "متاعب جسدية ونفسية"، كما يؤكد. (العربية)