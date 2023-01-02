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أردني يتهم زوجته بسرقة "أدوات طبخ" والجهات الأمنية تتدخل!

Lebanon 24
02-01-2023 | 14:00
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 اتهم وافد أردني في الكويت زوجته بسرقة "أدوات الطبخ" بعد حدوث خلافات زوجية بينهما.

وأبلغ رجل أردني الجهات الأمنية في الكويت بتعرضه للسرقة من قبل زوجته، وخلصت تحريات مباحث محافظة "حولي" إلى أن زوجته قد "سرقت أدوات الطبخ" من المنزل.
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وبرأت الجهات الأمنية الزوجة الأردنية من تهمة سرقة 800 دينار كويتي، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأنكرت الزوجة تهمة السرقة المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، مشيرة إلى وجود خلافات زوجية وقضايا بين الطرفين، حسب ما نقلته الصحيفة عن "مصدر أمني".
المصدر: الحرة
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