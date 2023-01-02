فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا

أثار فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي جدلا واسعا في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي.



والطفل في سن السابعة أو الثامنة من عمره وظهر يقف إلى جانب راقصة في ناد ليلي معروف في العاصمة بغداد وينثر الأموال التي كان يتسلمها من شخص بالغ.

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