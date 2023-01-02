فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا

طفل يرمي النقود على راقصة داخل ملهى ليلي في بغداد
و النعم من اهلك و من الحكومة الي وصلتك الهيج اماكن...
السؤال الأهم من ذلك كيف تم السماح لدخول الطفل الى هكذا مكان من قبل ادارة الملهى؟
وهل الشرطة المجتمعية و حماية الطفل و حقوق الإنسان ستقوم بالتدخل لردع هكذا مظاهر؟#العراق pic.twitter.com/En3x6WgTHr
— ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) January 2, 2023
طفل يرمي النقود على راقصة داخل ملهى ليلي في بغداد
و النعم من اهلك و من الحكومة الي وصلتك الهيج اماكن...
السؤال الأهم من ذلك كيف تم السماح لدخول الطفل الى هكذا مكان من قبل ادارة الملهى؟
وهل الشرطة المجتمعية و حماية الطفل و حقوق الإنسان ستقوم بالتدخل لردع هكذا مظاهر؟#العراق pic.twitter.com/En3x6WgTHr