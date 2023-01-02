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فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:00
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أثار فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي جدلا واسعا في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي.

والطفل في سن السابعة أو الثامنة من عمره وظهر يقف إلى جانب راقصة في ناد ليلي معروف في العاصمة بغداد وينثر الأموال التي كان يتسلمها من شخص بالغ.
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وبحسب المعلومات فإن هناك تحركا من قبل السلطات الأمنية لمعرفة تفاصيل الحادث. وانتقد مدونون وإعلاميون ما ظهر في الفيديو واعتبروه "انتهاكا لحقوق الطفل". (روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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