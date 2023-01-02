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سيدة تلقن متحرّشاً درساً لن ينساه.. شاهدوا ما قامت به

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:00
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لسيدة تحتجز شاباً داخل عربة في مترو الأنفاق بالقاهرة.


وفي التفاصيل، بعد تحرش الشاب بعدد من السيدات في عربة لمترو الأنفاق، قامت سيدة باحتجازه داخل العربة، حيث رفضت نزوله من المترو إلى حين تسليمه للشرطة.
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وصمّمت السيدة على تسليمه للشرطة، رغم دعوات تركه وشأنه، والاكتفاء بطرده من عربة المترو، إلا أنها تمسّكت بضرورة عقابه.
 
 
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