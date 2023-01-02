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الأمير هاري يريد "استعادة" والده وشقيقه.. هل من بوادر مصالحة؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 23:00
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يرغب الأمير هاري في "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام، الذي يطغى البرود على علاقته معه، لكنه لا يرى "رغبة في المصالحة" منهما، بحسب مقتطف من مقابلة ستُنشر قبل نشر مذكراته المرتقبة.
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واعتبر هاري أنه لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون علاقته المضطربة مع العائلة المالكة في بريطانيا على هذا النحو، مشيراً الى أنه يريد "استعادة" والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.


وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فإن كتاب مذكّرات الأمير هاري يتضمن معلومات موجهة خصوصاً ضد شقيقه وليام أكثر من الملك تشارلز الثالث، ما يؤكد الخلاف بين الشقيقين.


وقال دوق ساسكس في مقطع دعائي قصير بثته قناة "آي تي في" الاثنين "هم لم يُظهروا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة"، من دون معرفة المقصود تحديداً بهذا الكلام. وأضاف في المقطع الترويجي "أود إعادة التواصل مع والدي. وأيضاً مع أخي".


وتابع هاري: "أريد أن أكون جزءاً من عائلة، لا مؤسسة"، مضيفاً: "هم يعتقدون أنه من الأفضل إبقاؤنا بمظهر الأشرار".
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