الحمل

كل ما هو مطلوب منك إنجاز أعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.

الثور

تصادف عدداً كبيراً من المعترضين على خططك في العمل مع أنهم عديمو الكفاية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر.

الجوزاء

أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق.

السرطان

النيّات المبيّتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة.

الأسد:

تنطلق واثقاً بنفسك إذ يجعلك أورانوس أكثر ديبلوماسية في العلاقة مع الشركات والزبائن، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً.

العذراء

يتطلب منك الظرف المهني الدقيق أن تنفّذ المطلوب منك بنفسك، ولا تتكل على الآخرين لأنك قد تدفع ثمن أي خطأ.

الميزان

تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن.

العقرب

تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبواباً متعددة، وتتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المهني.

القوس

قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبراً على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط المهني.

الجدي

لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.

الدلو

يجب أن تكون واعياً جداً في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.

الحوت

يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جداً إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريباً.