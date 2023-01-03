أثناء تأديته الصلاة... فارق الحياة

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو للحظة وفاة أحد الأشخاص وهو باحث أكاديمي في علم الشريعة الإسلامية، أثناء أدائه الصلاة داخل مسجد في محافظة إربد شمال الأردن.وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، إذ أظهرت الكاميرا تواجد الشخص في أحد الصفوف الخلفية لصلاة المغرب، وفجأة اهتز بقوة وسقط على وجهه مفارقا الحياة.وتبين فيما بعد أن الشخص الذي لقي مصرعه يدعى الدكتور حمزة شهابات وهو يحمل الدكتوراه في علم الشريعة الإسلامية، وله سيرة طيبة بين الأردنيين، حسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.(RT)