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منوعات
مريض طوارئ انتظر 4 أيام على "النقالة"... ما السبب؟
Lebanon 24
03-01-2023
|
08:00
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سجل أحد مرضى الطوارئ في بريطانيا رقماً قياسياً بالانتظار حيث اضطر للبقاء ممداً على "النقالة" مدة أربعة أيام قبل أن يحصل على سرير لتلقي العلاج الأولي اللازم، وذلك خلال الأسبوع الماضي الذي شهد عطلة أعياد الميلاد، وهو الموسم السنوي الذي عادة ما تسجل فيه المستشفيات ازدحامات أكثر من المعتاد بسبب عطلة العيادات والمراكز الطبية المعتادة.
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وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان قد وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف من أجل تلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، إلا أنه "كان عليه الانتظار لمدة 99 ساعة بينما كان الموظفون يحاولون يائسين العثور على سرير".
وقال طبيب في المستشفى للصحيفة: "نحن محطمون ولا أحد يستمع لنا".
وقال عامل آخر في المستشفى: "نحن وصلنا إلى مرحلة أنه لم يعد لدينا ما يكفي من الأكسجين في الأسطوانات لعلاج المرضى المتواجدين في الممرات وسيارات الإسعاف وفي منطقة المشي في قسم الطوارئ". (العربية)
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