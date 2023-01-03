أوكرانيا تستعيد كلباً بعمليّة تبادل أسرى مع روسيا!

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احتفت السلطات الأوكرانية بعودة كلب بيت بول خلال تبادل أسرى شمل 209 جنود، وذلك بعد أن تم أسر الكلب منذ 7 أشهر، وإهداء الجنود الروس الكلب للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البيت بول "أديك" كان يحرس مصنع الحديد والصلب في ماريوبال حين تم أسره مع مدربته الأوكرانية في حزيران الماضي. (العربية)